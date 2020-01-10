Новая версия: США подставили украинский Боинг под удар своим шпионом-беспилотником

Американские издания уже заявили, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", потерпевший катастрофу близ Тегерана, мог быть случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Tор-M1" иранской армии. Все они ссылаются на свои источники в разведках США и Ирака.

"Инцидент мог быть случайным: противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке", - пишут они.

Можно было бы списать эти сообщения на информационную войну, но тут еще канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что власти Канады располагают информацией, что самолет Украины в Тегеране мог быть сбит.

Действительно, в ночь на 8 января Иран атаковал двумя десятками ракет американские авиабазы в Ираке. Очевидно, что иранские военные ожидали каких-то ответных действий от Пентагона.

- А это значит, что противовоздушные силы Ирана должны были препятствовать любым способам проведения разведки вблизи своих границ. В первую очередь, они должны были уничтожать любые средства воздушной разведки и нападения Пентагона, а это сейчас в основном - беспилотные летательные аппараты, - пояснил "КП" источник близкий к Военно-промышленному комплексу.

Мог ли пассажирский лайнер попасть случайно под удар иранской ракеты?

- Пассажирский самолет с 168 пассажирами мог случайно оказаться на одном курсе с боевым или разведывательным беспилотником США MQ-9 Reaper, который имеет свойство петлять на предельной высоте в заданном квадрате, - предположил эксперт "КП". - И даже если летающие объекты на радарах были на разных высотах, гражданский самолет мог оказаться более заметен и предпочтительнее для иранской ракеты.

Эксперт также предположил, что оператор американского беспилотника мог попытался прикрыться от иранских ракет траекторией полета гражданского самолета.

- А могли ли эти маневры американских беспилотников привести к фатальному сближению с гражданским самолетом, - поинтересовались мы у эксперта.

- Тогда и никакие ракеты не понадобились бы, - согласился собеседник "КП". - Кроме того, не исключено, что американские беспилотники на тот момент могли иметь серьезные нарушения в управлении. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в тот день заявил, что через 15 минут после удара по базе Эйн-аль-Асад силами систем радиоэлектронной борьбы все американские беспилотные летательные аппараты были выведены из-под контроля.

Кстати, на следующий день Иран все-таки сбил ракетой современный разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk, что еще больше взбесило Пентагон, который теперь не без основания опасается, что шпионские технологии использованные в самолете-разведчике попадут в руки третьих стран.

Впрочем, несмотря на все заявления американских СМИ, глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абед-заде настаивает, что никакой ракетной атаки на гражданский украинский самолет не было. Утверждает, что на той же высоте в момент гибели самолета находились еще несколько пассажирских лайнеров, которые не пострадали.

Также официальный Тегеран заявил, что все домыслы западных СМИ являются "информационной войной", и подчеркнул, что "между военными и гражданскими диспетчерами была полная координациями", а потому версия об "уничтожении украинского самолета иранской ракетой" просто несостоятельна.

- Неправда и то, что мы якобы "отказываемся передавать черные ящики", мы готовы произвести их расшифровку в нейтральной стране, например, Франции, - отметил Али Абед-заде.

Не хотят верить в попадание иранской ракеты и на Украине.

- Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной, - написал в пятницу в Facebook Владимир Зеленский и обратился к правительствам США, Канады и Великобритании с просьбой предоставить в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии данные и доказательства, касающиеся авиакатастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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