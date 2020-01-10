2020-01-10T18:29:18+03:00
Общество

Олег Кашин: Люди, мечтающие вернуться в СССР, так и не поняли - мы до сих пор живём в Союзе

Известный публицист Олег Кашин предрёк нам русскую Гретту Тумберг, которая принесёт ленинскую толерантность с феминистками, равноправием и трансгендерами
Роман ГОЛОВАНОВ
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Увы, большинство про Союз знают, как про Древнюю Грецию - по мифамУвы, большинство про Союз знают, как про Древнюю Грецию - по мифамФото: фотохроника ТАСС.
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Прошлый год буквально стал пиком мечтаний бывших советских людей о возрождении своей «Родины из детства». Увы, большинство про Союз знают, как про Древнюю Грецию - по мифам. А что если взять и возродить СССР в нынешней России? Кто готов за него бороться? Об этом вместе с «КП» поразмышлял публицист Олег Кашин.

КУЛЬТ «СВИДЕТЕЛЕЙ ПЛОМБИРА»

— Олег, как думаете, в этом году страдания по могучему Сталину и стабильному Брежневу остынут?

— Это похоже на культ «России, которую мы потеряли» в девяностые — искать идеал в прошлом естественно, и чем больше ты недоволен тем, что есть теперь, тем соблазнительнее мечты даже не о прошлом, а о том, что ты придумал. Поэт Виктор Пеленягрэ жаловался мне, что солист «Белого орла» испортил его строчку «Балы, красавицы, гвардейцы, юнкера» и заменил гвардейцев на лакеев — я так понимаю, что постсоветскому человеку нравилось мечтать о лакеях через запятую с вальсами Шуберта и хрустом французской булки. Потом это всем надоело, появилось даже ироническое ругательство «булкохруст» — наш современник, мечтающий о царских временах. Но булкохрустов сменили свидетели советского пломбира (его делали, как мы понимаем, из каких-то совсем отходов, но в народных фантазиях он превратился во что-то волшебное и очень натуральное). На смену им придут те, кто будет ностальгировать по сочинской Олимпиаде и Стасу Михайлову — ну, нормальное свойство массовой психологии, зачем идти против него? Надо жить.

Прошлый год буквально стал пиком мечтаний бывших советских людей о возрождении своей «Родины из детства» Фото: фотохроника ТАСС.

Прошлый год буквально стал пиком мечтаний бывших советских людей о возрождении своей «Родины из детства»Фото: фотохроника ТАСС.

— А давайте пофантазируем. Вот власть услышала всех этих людей из комментариев под роликами коммунистов Шевченко, Платошкина и Болдырева. И решила перекроить Россию под советскую модель. Что будет со страной? Как это может выглядеть? Чем закончится?

— Удивительный вопрос. Как можно перекроить советскую модель под советскую модель? Просыпается Платошкин или Болдырев в Кремле — что приказать? Давайте возродим ленинскую модель национальных республик! Помощники шепчут — она и так на месте, все хорошо. Давайте Красную армию? Тоже на месте, все в порядке, и день ее рождения 23 февраля по-прежнему праздник. Давайте ВЧК возродим? Да тоже на месте, Лубянка стоит, как утес. ГУЛАГ? А чем от него ФСИН отличается, то же самое точно. Что же советского сделать? Может быть, понизить пенсионный возраст и вернуть льготы разным категориям граждан? И тут снова помощник шепчет — а на это, простите, денег нет. Платошкин вздыхает и ложится спать дальше.

ХОТИТЕ РАДОВАТЬСЯ ДЖИНСАМ И БАНОЧКЕ ИКРЫ?

— Тут надо объясниться. Почему вы против СССР? Вам и 90-е не угодили. И советское прошлое не по душе…

— «Почему вы против СССР» — действительно, странно, ведь это так естественно, жить в бараке, лагерном или городском, или, пройдя жесточайший, хуже любых джунглей, отбор стать каким-нибудь успешным человеком и радоваться, если к празднику тебе удастся достать баночку икры? Даже не знаю, почему от этого счастья можно отказаться, это ведь так прекрасно — вытирая задницу газеткой, смотреть, как за окошком пролетает космическая ракета.

КПРФ — одна из буржуазных партий, существующих в нынешней России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КПРФ — одна из буржуазных партий, существующих в нынешней РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы навязываете нам выбор между Мавзолеем и Ельцин-центром, но тогда уж, простите, я выберу парк «Зарядье». Оказывается, можно строить государство так, чтобы людям хотя бы в столицах жилось хорошо без вот этого колоссального надрыва и унижения. Сталина до сих пор любят за семь высоток — а сколько высоток построил Лужков? Семьсот, тысячу? Лучшая агитация против и советских лет, и девяностых — то, что есть сейчас. Вот в этом относительном комфорте наших лет можно и поностальгировать — по ГУЛАГу, по девяностым, по чему хотите.

— Кто из нынешних коммунистов готов выдавать ударные пятилетки и вести в светлое будущее? Зюганов? Его внук? Есть ли такой человек в их рядах?

— Вот да, отличный пример про внука. КПРФ — одна из буржуазных партий, существующих в нынешней России. Какие пятилетки, какой ударный труд? Рецепт советской индустриализации прост — уничтожить деревню коллективизацией, распродать Эрмитаж и Грановитую палату, а на вырученные деньги нанять американских инженеров, чтобы те строили заводы руками ограбленных и согнанных с земли крестьян. Сейчас ни деревни нет, ни Эрмитаж никто продавать не решится. Но — вот сюрприз! — ударный труд, часто на двух-трех работах, в наше время несопоставимо более эффективен, чем даже в годы войны в тылу. Оказывается, свободный зарабатывающий человек работает лучше раба, сюрприз за сюрпризом!

Люди, мечтающие вернуться в СССР, так и не поняли - мы до сих пор живём в Союзе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди, мечтающие вернуться в СССР, так и не поняли - мы до сих пор живём в СоюзеФото: Алексей БУЛАТОВ

РУССКАЯ ГРЕТТА УЖЕ РОДИЛАСЬ

— А эти коммунисты чего хотят: счастья для народа? Или власти с Бутовскими полигонами и Соловками?

В моей юности был анекдот про Зюганова, который прикуривает сигару от стодолларовой купюры и говорит — эх, жаль, Ильич не дожил. Ничего они не хотят, и власть им тоже не нужна, они и так часть современной российской элиты, они всем довольны.

Знаете, есть легенда про актера Геловани, который играл Сталина, и хотел пожить на его даче для лучшего врастания в образ. А Сталин ответил, что правильнее было бы начать с Туруханской ссылки. Даже если это выдумка, логика в ней железная. Люди, желающие коренного переустройства общества, сидят не в Госдуме и не в телевизионных студиях, а в тюрьмах и в эмиграции. И это совсем не коммунисты, как вы понимаете.

— На 20-й вы нам напророчили русскую Гретту Тумберг. Я не прошу от вас предсказаний в стиле Ванги: «У неё будут русые волосы и родинка на левой щеке». Но все же - откуда возьмётся этот человек? Кого поведёт за собой? Что станет пропагандировать? Ну, и куда нас сможет привести?

— Она (причем именно она, возможно даже — трансгендер) родится в семье силовиков, закончит западный университет, прочитает Ленина и Мао в английском переводе, выйдет замуж за африканского мигранта и вернется в Россию, чтобы сделать из нее вязанку хвороста в костер мировой революции. А все будут говорить — какая она прогрессивная и крутая, не чета нам сиволапым. Вы знаете, меня в свое время очень впечатлило столетие Октябрьской революции — в России его праздновал только Зюганов, а в Лондоне во всех музеях были, шесть, по-моему, штук, выставки к празднику. Такие очень восторженные выставки — советская власть дала права женщинам! Гарантировала паек рабочим! Коллективизировала дикую деревню! Дала расцвет искусству авангарда! А потом пришел Сталин и все испортил.

То, что у Запада, в отличие от нас, не было опыта левой диктатуры, не позволяет западной интеллигенции трезво оценить те риски, которые несет даже самая благородная идея, когда она подчиняет себе все, и прежде всего личность. Людей масштаба Оруэлла, которые были бы в состоянии это объяснить людям в западной системе аргументов, сейчас просто нет, вместо них в лучшем случае Трамп, который всем хорош, но умеет писать только по 280 знаков в твиттере большими буквами. Поэтому да, ждем левой диктатуры на Западе, а поскольку Россия сверх меры восприимчива к мировым модам, то потом и у нас. Та дочка силовика, которую я жду, сейчас, наверное, только родилась. Храни ее Господь — и Россию тоже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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