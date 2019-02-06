Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль

Набирающая силу волна ностальгии по СССР - вовсе не такое безобидное явление, как кажется. Я это понял, читая комментарии к своим статьям, посвященным разоблачению сказок о "прекрасной жизни в СССР".

Изначально я, публикуя правду об СССР, никаких политических целей не преследовал - я от политики далёк, и никогда в политику не лез, даже когда зазывали, причем на весьма хороших условиях. Однако, анализируя многочисленные публикации в СМИ, репорты в соцсетях, комментарии, и прочее, я понял, что процесс идеализации "совка" отнюдь не стихийный - за этим стоят вполне организованные силы, преследующие вполне конкретные цели.

Естественно, гадать "кому выгодно" особо не приходится - "уши" коммунистов, не теряющих надежды вернуться к власти, торчат отовсюду!

Судите сами: нынешняя власть, для того, чтобы пробудить патриотизм, активно эксплуатирует тему Великой Отечественной войны. Победа в Великой Отечественной наших дедов и прадедов - предмет гордости не только советских людей, но и нынешнего поколения.

Опять же, кто первым в космос полетел? Юрий Гагарин, советский человек!

И коммунисты тут как тут:

- кто победил в Великой Отечественной войне?

- Советский народ!

- А под чьим чутким руководством советский народ одержал победу?

- Под руководством коммунистической партии советского союза и лично товарища джугашвили!

То же самое - про космос "лучшие в мире танки", "бесплатные квартиры", "бесплатную медицину", "образование" и т.д.

Вообще-то, все эти достижения были не благодаря коммунистам, а вопреки.

Почему вопреки? Да потому, что коммунисты, с первых дней взялись уничтожать интеллектуалов, интеллектуальную элиту великороссов, интеллигенцию. Сначала, в революцию, пьяная солдатня и матросня убивала всех, кто ей не нравился, просто по внешнему виду. Потому ЧК уничтожало "инакомыслящих" и "классово чуждых" - а под это подпадали кто угодно - инженеры, врачи, учителя, ученые, писатели и поэты, офицеры, финансисты, юристы и т.д. Потом процесс "Промпартии" - уничтожение технической интеллигенции. Кого не уничтожили - тот бежал. Кто не был убит и не бежал - спрятался. Далее - репрессии, чистки, опять репрессии. Уничтожение офицерства - уже не царского, а красноармейского - были расстреляны тысячи высших офицеров - от командиров полков и выше. И это перед самой войной! Вот почему в начальный период войны армия превратилась в плохо организованную массу вооруженных людей - ведь она была фактически обезглавлена. Отсюда катастрофические потери первых двух лет войны. Ну, ответьте честно: все эти "достижения коммунистов могли способствовать победе в войне, полету в космос, и другим достижениям?

Сначала, в революцию, пьяная солдатня и матросня убивала всех, кто ей не нравился, просто по внешнему видуФото: GLOBAL LOOK PRESS

А чья тогда заслуга? Да народа заслуга! Народа! В российской империи были поистине великий народ. Почему был? Да потому, что коммунисты его почти уничтожили. Семьдесят лет геноцида! К тому же, без интеллектуальной элиты народ превращается в стадо. У русских людей не стало моральных авторитетов. Ну кто был моральным авторитетом при коммунистах? Идолы коммунистической пропаганды? Всякие "павлики морозовы"?

И сегодня - нет моральных авторитетов. Это всё - наследие коммунистического правления.

Коммунисты 70 лет находились у власти, делали со страной и народом все, что хотели, но в итоге СССР развалился, как трухлявый, гнилой пень - невероятно быстро! И никто не вышел на улицы, не ринулся на баррикады, чтобы спасти СССР от развала! Почему? Да потому, что до людей, наконец, дошло, что коммунисты семьдесят лет их грабили и оболванивали!

Коммунистический режим держался на двух вещах: на штыках, т.е. насилии, и на пропаганде, т.е. на лжи.

Что-что, а лгать и оболванивать народные массы коммунисты умели! Умели извратить сказанное оппонентами, политическими противниками. И сегодня, читая комментарии коммунистических пропагандистов, которые впадают в бешенство от моих статей, и закатывают в комментариях настоящие истерики, я это вижу прекрасно.

Даже власть в 1917 году коммунисты захватили, в первую очередь, не благодаря тому, что они были сильнее, и смогли лучше организовать процесс, а потому, что они лгали напропалую!

Что обещали коммунисты народу? Под какими лозунгами они пришли к власти?

"Землю - крестьянам!", "Фабрики - рабочим!", "Мир - народам!", "Власть - советам!"

Всё это была сплошная ложь! Землю крестьянам не только не дали - отобрали даже ту, которая была уже в собственности. Принудительно заставляли вступать в колхозы, раскулачивали, ссылали, расстреливали!

Рабочих точно также одурачили! Большую часть советской эпохи пролетарии вкалывали буквально за еду! Да и еды этой бОльшую часть жизни в СССР не хватало - то голодомор, то война и все по карточкам, то продовольственный дефицит. Относительно сытое время наступило тогда, когда наступил нефтегазовый бум, и на часть нефтедолларов стали закупать хлеб в США и Канаде. А до этого мечтой большинства советских людей было поесть вдоволь - даже не колбасы, а просто БЕЛОГО ХЛЕБА!

Получили ли власть советы народных депутатов, как обещали большевики? Да вы шутите? Советы были чисто декоративным органом власти, ширмой. Реально страной правил Политбюро Центрального Комитета коммунистической партии СССР.

Коммунисты 70 лет находились у власти, делали со страной и народом все, что хотели, но в итоге СССР развалился, как трухлявый, гнилой пеньФото: фотохроника ТАСС.

Ну, а мир народам - принесли коммунисты и "советская власть"?

Держи карман шире! Как начали воевать в 1917 году, так до самых последних дней совка не прекращали! Собственно, последняя "маленькая победоносная война" - война в Афганистане - "совок" и добила. Сколько русских, украинских, белорусских, татарских, грузинских, армянских, узбекских, таджикских парней угробили на этих войнах - кто считал? НА ОДНОЙ ТОЛЬКО ФИНСКОЙ ВОЙНЕ, ИМЕЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ДВАДЦАТИКРАТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО В ЖИВОЙ СИЛЕ И ТЕХНИКЕ, КОММУНИСТЫ УМУДРИЛИСЬ УГРОБИТЬ ОКОЛО 400 000 СОЛДАТ! Это, кстати, утвердило гитлера (с маленькой буквы пишу принципиально, это не опечатка) в том, что СССР - колосс на глиняных ногах, и был принят план нападения на СССР "Барбаросса". В итоге мы войну выиграли, но выиграли ее не коммунистические вожди, и не "гений джугашвили", а простые колхозные пареньки, которые, проливая свою кровь, искренне надеялись, что "после войны будет послабление и колхозы распустят". И цена нашей победы - 42 000 000 (сорок два миллиона) военных и гражданских!

"Можем повторить"?!!!

Сегодняшняя ностальгия по СССР происходит вовсе не от того, что тогда было прекрасно, а от того, что часть россиян пострадала от кризиса, санкций и контрсанкций. Когда людям плохо, объективность теряется, им кажется, что раньше было лучше. Особенно тяжело приходится пенсионерам: ведь рубль подешевел к доллару в два раза и более, это сказалось на ценах на продовольственные и промышленные товары, лекарства, и т.д., а пенсии то в два раза не выросли! Поэтому именно пенсионеры больше всех ностальгируют по СССР. Они ретранслируют сказки о "прекрасной советской жизни" своим внукам и правнукам. И те из них, у которых жизнь в нынешних условиях не задалась, искренне верят в эти мифы.

Вот на эту почву и падают информационные вбросы коммунистических агитаторов и пропагандистов!

А какова цель этой агитации и пропаганды? Да простая - КОММУНИСТЫ ХОТЯТ ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ!

И, кстати, в некоторых регионах это им удается, как показывают выборы.

Это - плохой симптом!

Если коммунисты дорвутся до власти - они устроят опять кровавую баню. И наш народ второго пришествия "большевиков" не выдержит!

Все семьдесят лет правления коммунистов - это геноцид. Геноцид прежде всего - русских людей, но и другим народам доставалось: и украинцам, и белорусам, и грузинам, и армянам, и чеченцам, и ингушам, и крымским татарам, и немцам, и калмыкам. Список можно продолжить.

На самом деле, после 1917 года россияне никогда так хорошо не жили. Просто не все это понимают. Как не понимали своего счастья люди, которые жили в 1913 году. Они были недовольны царизмом, как некоторые сегодня недовольны президентом Владимиром Путиным. Люди хотели свержения царя, и даже его убийства. Чтож, царя свергли, и даже убили - вместе со всей семьёй. И что? Стало им жить лучше? Нет! Семьдесят лет мыкались потом! Потому что революция в России - это море крови, голод, и разруха!

Хотите повторить?

Лично мне, гражданину России, Герману Пятову, не нравится нынешняя внешняя и внутренняя политика президента Владимира Путина, но это не значит, что я хочу революции и смуты! Кстати, если вы читаете эти строки – про то, что я не одобряю политику действующего президента – это как раз и есть преимущество нынешнего строя перед совково - коммунистическим. Потому что в совке за такое меня уже поставили бы к стенке, а вместе со мной – главного редактора, и всех, кто был причастен к публикации таких строк. А сегодня – свободы больше и больше возможностей для людей, которые хотят сделать свою жизнь лучше. В конце концов, если вам категорически не нравится в нынешней России, вы можете уехать в любую страну – границы открыты! А в СССР был железный занавес, желание уехать из страны приравнивалось к государственной измене! Могли за это либо сослать на Колыму, либо расстрелять.

Поэтому, если выбор между президентом Владимиром Путиным и коммунистами придется делать на баррикадах, я пойду на баррикады за Путина. Потому что нравится мне президент, или нет, но он – законно избран большинством народа. А при коммунистах выборы были просто фикцией!

Поэтому я «назад в СССР» не хочу, и никому не советую! А кто уж сильно хочет – езжайте в Северную Корею!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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