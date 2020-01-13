CК России: полковник Захарченко скопил 8,5 миллиардов рублей на взятках за год

Бывшему начальнику одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД полковнику Дмитрию Захарченко еще как минимум 9 лет отбывать срок в колонии (из 12 лет по приговору суда под арестом 3 года).

Пока он находится в заключении, следователи Следственного комитета России продолжают выявлять новые эпизоды преступной деятельности самого богатого полковника России.

Романтический ореол вокруг полковника постепенно рассеивается. Нет, он не был сказочным Робин Гудом, который отнимал миллиарды у банковских мошенников и раздавал бедным гражданским женам (одна официальная и три гражданских), которые рожали ему детей. Он оказался старательным взяточником, который уже не знал, куда ставить коробки с валютой, а потому выделил под них целую квартиру.

Гражданская жена Захарченко Марина СемынинаФото: Иван МАКЕЕВ

- Несмотря на то что в отношении бывшего сотрудника МВД России Захарченко уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений, в том числе устанавливается происхождение денег в различной валюте на общую сумму 8 миллиардов рублей, найденных в его квартире, - сообщил "Ъ" заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов. - Собранные доказательства позволяют сделать вывод, что эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений. В частности, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ежемесячного получения Захарченко взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.

По последним данным следствия Захарченко также получал крупные взятки от ООО "Группа компаний 1520". Совладелец этой компании Валерий Маркелов подозревается в даче взятке за общее покровительство Захараченко в размере 2 миллиардов рублей. Он также арестован.

Интересная деталь стала известна "Комсомолке": 2 миллиарда Захарченко брал с компании за один месяц! Таким образом, свои миллиарды полковник мог нажить за 1-2 года.

Ранее СК России удалось доказать в суде, что полковник получил взятку у владельца ресторана La Maree Меди Дусса в размере 800 тысяч долларов. При этом в преступной схеме в качестве посредника Захарченко использовал свояка Дмитрия Сенина, который был полковником ФСБ, и генерал-майора полиции Алексея Лаушкина. Первый сбежал от следствия, а второй проходит по делу свидетелем.

Следствие продолжает выявлять заначки любвеобильного полковника. Известно, что Захарченко осыпал своих любимых женщин бриллиантами и шикарными квартирами. На их счетах Генпрокуратура России нашла, а суд изъял более 2,5 миллиона долларов. Всего по делу в пользу госбюджета изъято валюты и имущества почти на 9 миллиардов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714025" frameborder="0"></iframe> Вынесение приговора Захарченко.

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