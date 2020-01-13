СК России: журналисты в ЦАР стали жертвами разбойников

Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов заявил, что журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, погибшие в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года, стали жертвами вооруженного ограбления.

- Установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года журналисты по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги, - пояснил следователь журналисту "Коммерсанта" Максиму Варывдину. - Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной. По дороге при проверке документов съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались. Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться.

Режиссер-документалист Александр РасторгуевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ситуация для страны, где один цифровой фотоаппарат является эквивалентом 10-летней зарплаты аборигена, к сожалению, не уникальна.

Представитель СК России отметил, что в ходе расследования была организована незамедлительная доставка тел погибших в Россию, проведены "судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы по пулям, обнаруженным в телах", а компетентным органам ЦАР направлены запросы о правовой помощи для производства следственных действий, в рамках исполнения которых получены сведения об обстоятельствах совершенного преступления.

На территории России также были допрошены знакомые и коллеги пострадавших, признаны потерпевшими их близкие родственники. Следователями и криминалистами осуществлен выезд в ЦАР, с их участием допрошен водитель, осмотрены личные вещи погибших журналистов.

Оператор Кирилл Радченко

- Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе, - с сожалением отметил Краснов.

Следствие продолжает изучать контакты погибших, пытается выяснить, кто прокладывал и обеспечивал журналистам этот рискованный маршрут.

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