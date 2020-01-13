Венсан Кассель: Я был очень злой в молодости, а сейчас весь такой зайка

В фильме Эрика Толедано и Оливье Накаша, снявших когда-то главный французский хит, «1+1», исполнитель ролей профессиональных преступников и маргиналов всех мастей неожиданно сыграл … хорошего парня. Из разряда тех негромких героев, которые незаметно для окружающих каждый день совершают свой подвиг.

- Это так освежающе - увидеть вас в такой роли! Как вы отреагировали на предложение сыграть, наконец, положительного персонажа?

- Никак, ведь я даже сценария не читал. Я согласился сниматься просто потому, что знал имена режиссеров, их фильмы, их уровень работы с актерами. Да и тема меня заинтересовала. Кино для меня - иногда приключение. Когда соглашаешься, не зная, чем все закончится, - это весьма волнующе.

- Но до этого фильма они снимали комедии, а тут весьма серьезная тема.

- Я-то этого не знал! Думал, мы снимаем комедию, а они взяли и отвезли нас в место, где содержат детей- аутистов. Я спросил, уверены ли они в том, что хотят снять комедию на эту тему. Они ответили, что это будет комедия, но не совсем: «Это будет смешно, но в тоже время деликатно и трогательно!». Так и получилось. Этот фильм о реальности, а даже в самой трагической реальности есть что-то смешное - в зависимости от того, как ты на это смотришь.

В фильме Эрика Толедано и Оливье Накаша Кассель сыграл … хорошего парня.

«Если для вас я только гангстер, то и ладно»

- Вы сознательно стремились к роли, которая была бы не похожа на все, что вы делали в последнее время?

- Я всегда к этому стремлюсь, но не всегда для этого есть возможности. Я стараюсь играть разных персонажей, но наша профессия очень странная: публика помнит тебя по какой-то одной роли и бороться с этим бесполезно. Люди помнят то, что хотят помнить. Если для них я только гангстер, то и ладно. Я не жалуюсь.

- В одном из наших интервью вы сказали, что были бы не прочь сыграть хорошего парня, но не видите такого в реальности.

- Так и есть. Человека, которого я играю в этом фильме, часто не встретишь! Он единственный в своём роде, он какой-то святой - приносит свою жизнь в жертву детям. Я вообще таких, как он, никогда не встречал. Но то, что вокруг него есть молодые люди, которые тоже выбрали себе эту дорогу, очень вдохновляет! Такие люди есть, но они хорошо прячутся.

- Актёры, как правило, любят играть «плохих парней» и не очень любят играть хороших.

- Потому что в большинстве случаев хорошие парни такие скучные на экране! А мы хотим увидеть людей, которые борются с чем-то в самих себе. Парень, которого я играю, очень сложный человек, хотя и не в том смысле, как мои персонажи-гангстеры. И хотя у него есть проблемы, он борется не самим собой, а с системой, и это тоже серьезный вызов.

- А что с плохими парнями? Вы же не можете просто так перестать их играть.

- Ну, это слишком общее определение. Когда я играю плохого парня, я стараюсь найти в нём что-то хорошее, меня всегда интересует этот парадокс. Я не знаю хорош или плох мой персонаж в «Чёрном лебеде», он ищет свой путь. Почему люди делают то, что они делают - вот что мне интересно. Я их не сужу, а пытаюсь понять.

Венсан Кассель в фильме "Доберман".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я как хиппи - весь такой мирный и любвеобильный»

- В Венеции в прошлом году показывали новый монтаж фильма «Необратимость». Как вы о нем вспоминаете?

- Я был намного моложе и был очень горд тем, что являлся частью чего-то такого провокационного! А вот в Венеции просто не мог на это смотреть. Может, потому что у меня теперь трое детей и я сейчас далёк от всего этого? Я по-прежнему думаю, что это важный и крутой фильм, но сейчас я бы не стал в таком сниматься. Я стал более спокойным, у меня больше здравого смысла, я не чувствую, что мне нужно быть таким провокативным. Я рад, что когда-то я это сделал, но не думаю, что смог бы это повторить.

- В молодости вы воплощали героя, одержимого гневом. Сейчас через вас говорит совершенно другой человек.

- Это странно: ты думаешь, что выбираешь фильм по какой-то своей причине, а когда смотришь его спустя время, понимаешь, что каждый из них рассказывает о конкретном моменте моей жизни. Сейчас я успокоился и настроен более позитивно. Я более счастлив, и мои фильмы сегодня - отражение этого. Я как хиппи - весь такой мирный, заботливый и любвеобильный. Да, я был очень злой в молодости, а сейчас весь такой зайка.

- Это семейная жизнь вас так изменила? Вы же молодой отец.

- Да, когда появляются дети, это сильно меняет мировоззрение. У меня трое детей, старшей дочери 15 лет, и я чувствую, что стал и более уязвимым, и более сильным.

- Вы бы назвали себя сейчас более консервативным?

- Нет, совсем нет. Я стараюсь понять свое время, а оно постоянно меняется. Сейчас, более чем когда-либо, нужно быть гибким, держать свое сознание открытым. Иначе не выжить. Но я более склонен к позитивному мышлению, чем раньше.

- Может, это влияние Бразилии?

- Да, я прожил там целых пять лет. А потом женился на француженке, и когда во Франции у меня родилась дочь, мне пришлось вернуться на родину. Но в Бразилии у меня до сих пор дом, кинокомпания, несколько проектов. Собираюсь туда снова на пару-тройку месяцев.

Особенные - трейлер (2020).

«Я впервые снялся в телесериале»

- Какой из своих фильмов вы считаете самым недооцененным? Может быть, читатели захотят его посмотреть.

- Мне очень нравится фильм «Шайтан». Это маленький фильм, но в нём есть свое безумие и своя гордость. Но вообще ты сначала снимаешься в фильмах, а потом их отпускаешь. Некоторые из них остаются, но это уже не моя забота. Я думаю только о будущем.

- Вы снялись в третьем сезоне знаменитого сериала «Мир Дикого Запада».

- Да, съемки закончились только несколько месяцев назад. Мне это было очень интересно, я был фанатом этого шоу ещё до того, как меня позвали в нём играть. Я впервые снимаюсь в телешоу, и это очень не похоже на съемки в кино! Это очень взрослый телесериал и очень современный.

- Вы упорно называете его «шоу», а не фильм.

- Потому что это не фильм. Это другой способ рассказывания историй, но, думаю, что за ним будущее. Во-первых, он намного длиннее - я снимался в нем шесть месяцев, а такое очень редко случается в кино. В съемки вовлечено гораздо больше людей. Снимает сразу несколько разных режиссёров. Это другой формат, но к нему придется прибегать все чаще и чаще. Думаю, что это отличный способ тренировки актёрских мышц.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Венсан Кассель родился 23 ноября 1966 года в семье известного актера Жан-Пьера Касселя. Обучался в цирковой школе, играл в театре Жан-Луи Барро. Первую главную роль в кино сыграл в 1993 году в картине своего друга Матье Кассовица “Кофе с молоком”. В 1996 году на съемках фильма “Квартира” познакомился с будущей женой Моникой Белуччи. У них двое дочерей, Дева и Леони. В 2018 году женился на фотомодели Тине Кунаки, их дочь Амазони родилась в апреле 2019 года.

5 лучших фильмов Касселя:

"Доберман" (1997)

"Необратимость" (2002)

"12 друзей Оушена" (2004)

«Черный лебедь» (2010)

«Джейсон Борн» (2016)

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