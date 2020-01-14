2020-01-14T12:32:37+03:00
Спорт

В окружении Смолова прокомментировали слухи о свадьбе футболиста с внучкой Ельцина

PR-агент футболиста заверила, что не в курсе о предстоящих переменах в жизни пары
Елена АКИМОВА
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Федор Смолов, судя по всему, решил женитьсяФедор Смолов, судя по всему, решил женитьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новости о том, что Федор Смолов собрался жениться, появились совсем недавно. Связать свою судьбу футболист планирует с внучкой Бориса Ельцина – Марией Юмашевой.

Правда это или нет, в окружении спортсмена пока молчат, тем не менее, источники настаивают – торжество будет и пройдет оно в 2020 году на Карибских островах.

PR-агент Смолова прокомментировала событие в жизни футболиста «Локомотива».

Захватила сердце футболиста внучка Бориса Ельцина - Мария Юмашева Фото: СОЦСЕТИ

Захватила сердце футболиста внучка Бориса Ельцина - Мария ЮмашеваФото: СОЦСЕТИ

- Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу! — заявила представитель звезды российского спорта Пятому каналу.

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Сайт kp.ru рассказывал о том, что пара встречается. Надо отметить, что в копилке завидного холостяка романы с первыми красавицами. Например, Смолов встречался с Викторией Лопыревой, а теперь все мысли 29-летнего футболиста заняты 17-летняя внучкой Бориса Ельцина.

В первых числах 2020 года Федор публично признался Маше в своих чувствах. Произошло это после того, как футболист сделал девушке предложение. Сейчас влюбленные отдыхают на Карибах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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