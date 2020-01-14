Бывшая жена о смерти политика Никиты Исаева: Его можно было спасти, но врачи ехали слишком долго

В эфире Радио «Комсомольская правда» супруга политика Никиты Исаева, Оксана Мельник, рассказала о своей версии произошедшего в поезде Тамбов – Москва. 16 ноября директор Института актуальной экономики и колумнист «Комсомольской правды» возвращался из очередной командировки в столицу. Но до дома живым он не доехал – в дороге Исаеву стало плохо. На станции Узуново проводники вызвали ему «скорую». Было около трех часов ночи. Когда медики прибыли на вызов, было уже поздно – политик скончался.

Оксана Мельник подтвердила, что причиной стал инфаркт, хотя друзья 41-летнего мужчины уверяют, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем и выглядел всегда бодрым и энергичным.

- Никиту можно было бы спасти, но врачи ехали слишком долго, - призналась в радиоэфире супруга политика.

Близкий друг Никиты Исаева Оксана Мельник: Никита умер от «инфаркта молодых» 00:00 00:00

Никита Исаев много лет вел программу «Злая политика» на Радио «Комсомольская правда». Он был одним из тех, кто не побоялся на всю страну рассказать об экологических проблемах в Челябинске и о штурме мэрии экоактивистами.