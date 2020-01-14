Бывшая жена о смерти политика Никиты Исаева: Его можно было спасти, но врачи ехали слишком долго
В эфире Радио «Комсомольская правда» супруга политика Никиты Исаева, Оксана Мельник, рассказала о своей версии произошедшего в поезде Тамбов – Москва. 16 ноября директор Института актуальной экономики и колумнист «Комсомольской правды» возвращался из очередной командировки в столицу. Но до дома живым он не доехал – в дороге Исаеву стало плохо. На станции Узуново проводники вызвали ему «скорую». Было около трех часов ночи. Когда медики прибыли на вызов, было уже поздно – политик скончался.
Оксана Мельник подтвердила, что причиной стал инфаркт, хотя друзья 41-летнего мужчины уверяют, что он никогда не жаловался на проблемы с сердцем и выглядел всегда бодрым и энергичным.
- Никиту можно было бы спасти, но врачи ехали слишком долго, - призналась в радиоэфире супруга политика.
Близкий друг Никиты Исаева Оксана Мельник: Никита умер от «инфаркта молодых»
Никита Исаев много лет вел программу «Злая политика» на Радио «Комсомольская правда». Он был одним из тех, кто не побоялся на всю страну рассказать об экологических проблемах в Челябинске и о штурме мэрии экоактивистами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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