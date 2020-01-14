"На солнце усохла": поклонники гадают, куда исчезла грудь Светланы Лободы

Светлана Лобода проводит зимние каникулы в Мексике. В отпуск певица отправилась в компании дочек Тилльды и Евы, а также близкого друга - известного дизайнера Бичолы Тетрадзе. Именно он в последнее время шьет для артистки наряды с умопомрачительным декольте и глубокими вырезами.

Светлана Лобода разместила в блоге фотографию, на которой позирует на пляже в объятиях дизайнера Бичолы Тетрадзе. "А мне летать... А нам летать охота", - подписала кадр артистка. Она предстала в черном бикини и выглядит по-настоящему горячо.

lobodaofficial А мне летать...

Снимком также поделился и дизайнер. Он написал: "Мой бесценный друг Светуля".

bicholla Света давно дружит с дизайнером

Поклонники сразу же предположили, что, похоже, Светлана и Бичола больше, чем просто друзья. Кроме того, некоторые засыпали Лободу вопросами "не ревнует ли Тилль Линдемман", с которым ей приписывают роман.

Впрочем, вокалистка ранее заявляла, что ее и Бичолу связывает только дружба и сотрудничество. "Соцсети так устроены, подержал друга за руку - вас обязательно поженят. Благодаря этому парню мои костюмы из года в год сверкают все ярче. Именно ему под силу доставать из разных точек планеты самые дорогие и эксклюзивные ткани для своей любимой артистки", - писала Светлана.

lobodaofficial В последнее время не так охотно веду соцсети...

Меж тем многие обратили внимание на неожиданные изменения во внешности певицы. Дело в том, что на фото у Светланы на удивление маленькая грудь. Поклонники стали гадать, что же произошло.

"Ой, а где ваш бюст?", "Грудь исчезла совсем", "Вы богиня", "Вам без пышностей лучше", "Такая тоненькая", "На солнце усохла", "Самые горячие...", "Света, какая вы красавица", - пишут обыватели.