Транжирам лучше расплачиваться купюрами, а скрягам - кредитками

Россиянам так понравилось расплачиваться банковскими картами, что наша страна является в Европе лидером по объему безналичных карточных операций. По данным Центрального банка РФ в первом полугодии прошлого года наши соотечественники совершили покупки и переводы на общую сумму 40 триллионов рублей. И действительно, кажется, что отказ он наличных денег это веление времени. Пользоваться карточкой настолько удобно, что человек, который расплачивается купюрами, выглядит сегодня несколько старомодно.

Однако, ученые призывают не бежать впереди паровоза. Есть, как минимум, несколько железобетонных причин, чтобы хранить верность наличным и не слишком увлекаться электронными платежами.

1. Наличные не дают сорить деньгами

Способ денежных расчетов очень сильно влияет на наши финансовые привычки, полагает Дражен Прелич, профессор Массачусетского технологического института, специализирующийся на исследованиях в области поведенческой экономики.

- Любая покупка это компромисс между удовольствием, которое вы получаете, и ощущением боли - оно возникает, когда вы оплачиваете чек, - утверждает профессор Прелич.

Самое интересное, что боль от расставания с деньгами при оплате покупки это отнюдь не фигура речи. В 2016 году группа ученых под руководством профессора Университета Бостона Нины Мазар с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии изучала, какие процессы происходят в мозге добровольцев во время шоппинга. Выяснилось, что в момент принятия решения о покупке, когда человек понимает, что придется расставаться с деньгами, у него активируется область мозга, ответственная за обработку болевых сигналов.

По мнению ученых, балансируя во время покупки между удовольствием и болью вы нащупываете для себя границу собственных финансовых возможностей. Соблюдение этого баланса позволяет нам избегать денежных проблем, иначе мы все давно бы вылетели в трубу.

- Допустим, я решил разориться и купил сыр, который стоит 50 долларов за килограмм, - приводит пример профессор Прелич. - Чувство вины от того, что я сделал покупку, которая мне не по карману, немного мешает мне наслаждаться деликатесом. Это ощущение я называю «моральным налогом на потребление». Оно сдерживает наше естественное желание потратить все деньги на шоппинг. Благодаря этому чувству мы можем накапливать сбережения и отказывать себе в сиюминутных радостях.

Однако оплата по безналу разрушает обратную связь. Когда мы взамен купленной вещи отдаем купюру, то ощущаем физический дискомфорт от потери. Но если расплачиваемся банковской картой, то процесс расставания с деньгами скрыт от нас. Тем более, что карта после оплаты возвращается владельцу, и мы не испытываем неприятного чувства утраты, поскольку взамен физически ничего не отдавали.

Кредитные карты делают деньги менее осязаемыми, размывают ощущение вины за необоснованные покупки, и любители электронных платежей готовы тратить больше нежели приверженцы бумажных денег. Вопрос - насколько больше?

2. Средства с банковской карты кажутся нам в 2 раза дешевле.

Чтобы выяснить, насколько сильно кредитные карты могут влиять на нашу привычку тратить деньг,и Дражен Прелич провел любопытный эксперимент. Он организовал «молчаливый аукцион», на котором в качестве лота разыгрывались билеты на матчи местной команды НБА «Бостон Селтикс». При этом половина участников аукциона имели право платить только наличными деньгами, а вторая половина расплачивалась банковскими картами. Правила проведения молчаливого аукциона отличаются от традиционных торгов. Участники должны были написать на листе бумаги сумму, которую они готовы потратить на билеты и свою фамилию. Затем листок опускали в специальный ящик - наподобие урны для голосования. Таким образом до момента вскрытия ящика никто из добровольцев не знал, какую цену предлагали конкуренты.

- Результаты эксперимента нас ошеломили, - говорит профессор Прелич. - Мы обнаружили, что владельцы кредитных карт в среднем предлагали в два раза больше, чем те, кто должен был платить наличными. Это безумие? Безусловно, да. Но это говорит о том, что психологически для человека безналичный доллар стоит в 2 раза дешевле - всего 50 центов!

Это происходит потому что кредитные карты дают чувство удовольствия от покупки, но исключают неприятное чувство от расставания с деньгами.

Вполне возможно, что именно по этой причине прижимистые американцы по прежнему предпочитают наличные. По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 70 процентов граждан самой технологически развитой страны мира по старинке пользуются купюрами.

Лекарство от жадности

Кроме того, существует еще один психологический феномен: мы по разному оцениваем купленный товар в зависимости от того, оплачен ли он картой или наличными. В другом исследовании добровольцам давали возможность купить на распродаже дешевые кофейные кружки. А затем предлагали назначить цену, по которой эту кружку ученые могли бы выкупить обратно. Если за сувенир было заплачено звонкой монетой, то добровольцы оценивали свою кружку в среднем на 3 доллара дороже. Те, кто платил кредитной картой, соответственно ценили свое приобретение на ту же сумму дешевле.

Знание психологических нюансов использования наличных и карточных денег рядовые покупатели могут обратить на благо своего кошелька. Во-первых, лучше иметь при себе и карточку, и купюры. Во-вторых, транжирам выгоднее расплачиваться наличными деньгами - это позволит им сэкономить. А скрягам больше подойдет способ оплаты с помощью кредитных карт - такое «обезболивающее» поможет им справиться с жадностью.

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