Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»

ФАКЕЛЬНЫЕ МАРШИ РЕДЕЮТ — НАЦИОНАЛИСТАМ УРЕЗАЛИ БЮДЖЕТ

Странная, очень теплая зима пришла в Киев в этом году. На эти праздники многие семьи ездили в свои села, причем соседи рассказали, что везде цветут ярко-желтым одуванчики, набухли почки смородиновых кустов, яблонь и черешен. Опытные люди, кто разбирается в сельском хозяйстве, говорят, что все пропадет, а если вдруг ударят морозы: деревья и кустарники просто не справятся и не будут плодоносить.

Никогда не любила первое января. С некоторых пор, когда еще при президенте Ющенко разрешили первые факельные шествия, у многих тут был шок. Постепенно прошел. Человек ко всему привыкает.

А с 2014-го это «мероприятие» по-сути, стало государственным.

А на Новый год, первого января 2020-го, в день рождения Бандеры, мэрия вообще вывесила огромный портрет пособника нацистов на здании Киевской горадминистрации. И это не было бы возможно без согласования лично с мэром Кличко.

Хотя, факельный марш в этом году был менее многочисленным чем в прошлые: судя по всему - поклонникам Бандеры урезали бюджет. Маршировали около 1,5 тысяч человек, против 3,5 тысяч в прошлом году.

В воскресенье, на железнодорожном вокзале наблюдала как греко-католический пастор благословлял группу молодых украинских военных и проводил ускоренный обряд венчания. Прямо в здании вокзала. Оказалось, женился АТОшник, который отправлялся на Донбасс.

На священнике были черная с золотом сутана, малиновый головной убор, в руках - четки и небольшой кейс. Таких пасторов легко узнать по западенскому акценту. В 2014-м году греко-католические священники благословляли Майдан на войну против русских, призывали к походу на Московию, освещали крестным знамением войну с Донбассом. Как не печально, но наступивший 2020-й начинается с трагедий. Украина впервые столкнулась со страшной авиакатастрофой своего самолета, который летел в Киев из Ирана.

Две женщины возле парадного соседнего дома-обсуждали, как внук одной из них был в новогоднюю ночь на боевом дежурстве в АТО, а «клятая Россия сбила самолет». Надо отдать должное президенту Украины: тот не стал подпевать таким выпадам и попросил ждать расследования. Но даже в эти длинные праздники разговоры, связанные так или иначе с Россией в Киеве не стихают:

- Маша, а шо Путин делает в нашем Крыму?

- Так это его двойник. У него зараз четыре двойника. Нехай росияни там працюэ. Все равно нам в Крыму потом все достанется, - говорит одна подруга другой, не скрывая тайной зависти.

При этом многие жители Украины все охотнее едут в Крым на отдых и даже заранее заказывают путевки в здравницы полуострова уже на весну и лето 2020-го. Только не всем отдых вообще по зубам.

«ПЕРЕД ГЛАЗАМИ УНИТАЗЫ МЕЛЬКАЮТ...»

На днях встретила соседку Наташу. Женщине 65 лет, и та давно на пенсии, а всю жизнь проработала в ПТУ, где преподавала кройку и шитье. ПТУ выпускало до недавнего времени закройщиц–портних, которые сейчас вообще не востребованы и не нужны. Всюду здесь требуются продавцы и гастарбайтеры на работу в Польшу и другие страны Евросоюза. Наташа гордится своей польской кровью (ее мать и отец были поляками с Житомирщины), а также умением со вкусом одеваться. В этот день ней была красивая черная шляпа с большими полями, стильное пальто тоже черного цвета с серебряной брошью-бабочкой и красные лайковые перчатки. Соседка являла собой просто образец элегантности.

Так вот, женщина пожаловалась, что заработала очень небольшую пенсию - 2,5 тысяч гривен (около 6,4 тысячи рублей), а с недавнего времени устроилась в один из киевских университетов - мыть туалеты. Работает всего два часа в день, причем оформлена официально. Разговор зашел о том, что ей нужна сменщица и напарница.

- Вы что думаете, что люди с высшим образованием не моют сортиры? Еще и как. Сейчас очень много таких. У нас там обслуживающий персонал – все пенсионеры, причем, многие - в разы умнее и интереснее тамошних преподавателей, - начала агитировать меня женщина. - Вижу по вашему лицу, что вы не пойдете, хотя там нет ничего такого уж в этой работе...

И продолжила:

- Я вот, чтоб не было так уж противно, покупаю за свои деньги "Утенка", развожу его несколько раз, потому как моющих средств выдают очень мало. Привыкла, знаете, чтоб хорошо пахло. Никакая работа не постыдная. Стыдно воровать у простых людей и назначать себе миллионные премии, как это делают наши власти, - словно оправдываясь, делилась со мной пенсионерка. И призналась, что приходя с грязной работы домой - принимает душ, заваривает кофе и садится что-то шить или вязать до глубокой ночи.

- Унитазы не мелькают перед глазами?

- Мелькают, особенно, сами знаете – что. Но это к деньгам. Подумайте. Есть вакансия, - на полном серьезе уговаривала меня ее понять уставшая Наталья.

Мне от этого разговора стало как-то нехорошо. Вот как ведь получается: полячка, гражданка европейской Украины, на старости лет моет унитазы, имея при этом стаж преподавательской работы 35 лет и общий трудовой - более 40.

Страшно ли это? Обидно и унизительно уж точно. К слову, моя соседка была активная сторонница Майдана, только вот «безвизом» до сих пор не воспользовалась, даже в Польшу поехать не получается.

КТО ДАЛ В УХО КЛИЧКО?

В праздничные дни в Киеве было не так много и людей на улицах. Криминальная обстановка в столице вынудила многих оставаться дома или уехать. Полиция Киева сообщила о большом количестве краж и аварий. В Канун Рождества здесь нагло обокрали певицу Марув. Ее машину обчистили прямо в центре города, украв деньги и документы. «В Киеве обокрали скандальную певицу Марув» - именно так подал эту новость местное интернет-издание.

Простите, почему она скандальная? Потому, что ездит в Россию с концертами? В чем скандал? Скандал – это воровать в европейской столице по наводке националистов.

А кроме политики в Киеве обсуждают глобальное потепление, и не знают, как отпраздновать Крещение - в этом году на водоемах просто нет льда.

Но в канун Крещения киевляне умудрились окунуться в кипятке торгового центра «Оушен-плаза». Покупая подарки в торговом центре жители и гости столицы буквально тонули в горячей воде, причем пятеро из них оказались в Ожоговом центре, а спасатели выносили пострадавших на руках. Авария произошла как раз в те дни, когда Виталий Кличко, мэр столицы, пребывал в Лос- Анджелесе. А по прилету - лег на операцию с больным ухом.

Рискнет ли мэр смыть с себя грехи перед киевлянами в Крещенской ледяной воде? Или ему и так все сойдет с рук, как все здесь сходит майданной власти вот уже скоро шесть лет? Вопрос риторический.

*Пусть россияне в Крыму работают (по укр.)