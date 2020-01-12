Украинскую певицу Maruv воры оставили без новогодних подарков и документов

Певица из Украины Анна Корсун (Maruv) обратилась к своим подписчикам в инстаграм с просьбой помочь найти грабителей, которые залезли ее машину. Автомобиль был припаркован в центре Киева. Но не боясь свидетелей, неизвестные вскрыли двери и забрались в салон авто певицы. Вынесли сумку и пакет с подарками для друзей Maruv.

- Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы,- сообщила она в соцсетях.

Она не впервые становится жертвой грабителей – в 2019 году преступники залезли в ее чемодан в аэропорту. Стащили бижутерию, решив, что украшения драгоценные. Теперь «добыча» куда серьезнее – певице придется восстанавливать все документы, если пропажа не найдется.

Анна Корсун должна была представлять Украину на «Евровидении» в 2019 году и прошла даже национальный отбор. Но вынуждена была отказаться от участия в музыкальном конкурсе из-за некоторых пунктов договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НТКУ), организатором отбора.

В документе были условия, которые Maruv принять отказалось. Например, ей нельзя было выступать в России, необходимо было выполнять любые требования компании – в противном случае ей придется выплачивать огромные штрафы, вводили ограничения даже в свободном общении с прессой.

В итоге певица не поехала на Евровидение, но благополучно ездит с концертами в Россию. А в декабре 2019 года украинку назвали лучшей российской певицей по версии MTV.