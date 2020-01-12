2020-01-12T14:25:50+03:00
Происшествия

Украинскую певицу Maruv воры оставили без новогодних подарков и документов

В центре Киева обокрали машину известной артистки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Певицу уже не в первый раз грабят в КиевеПевицу уже не в первый раз грабят в КиевеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица из Украины Анна Корсун (Maruv) обратилась к своим подписчикам в инстаграм с просьбой помочь найти грабителей, которые залезли ее машину. Автомобиль был припаркован в центре Киева. Но не боясь свидетелей, неизвестные вскрыли двери и забрались в салон авто певицы. Вынесли сумку и пакет с подарками для друзей Maruv.

- Ребят, если вы были в этом районе и видели, как кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне в директ. Повторюсь, там были все мои документы,- сообщила она в соцсетях.

Она не впервые становится жертвой грабителей – в 2019 году преступники залезли в ее чемодан в аэропорту. Стащили бижутерию, решив, что украшения драгоценные. Теперь «добыча» куда серьезнее – певице придется восстанавливать все документы, если пропажа не найдется.

Анна Корсун должна была представлять Украину на «Евровидении» в 2019 году и прошла даже национальный отбор. Но вынуждена была отказаться от участия в музыкальном конкурсе из-за некоторых пунктов договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НТКУ), организатором отбора.

В документе были условия, которые Maruv принять отказалось. Например, ей нельзя было выступать в России, необходимо было выполнять любые требования компании – в противном случае ей придется выплачивать огромные штрафы, вводили ограничения даже в свободном общении с прессой.

В итоге певица не поехала на Евровидение, но благополучно ездит с концертами в Россию. А в декабре 2019 года украинку назвали лучшей российской певицей по версии MTV.

Maruv ограбили в центре Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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