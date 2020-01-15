"Вешу 242 кг и худеть не собираюсь!": сын Никаса Сафронова тяжело заболел

Сын Никаса Сафронова никак не может оправиться от последствий неприятного инцидента. 30-летнего Луку Затравкина засосало в унитаз на борту самолета. Вместо того чтобы помочь несчастному, один из пассажиров лайнера стал снимать происходящее на камеру, а потом и вовсе разместил ролик в соцсетях. Злопыхатели начали травить наследника именитого художника из-за лишнего веса.

"Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел. Иммунитет упал в связи с переживаниями и нервным стрессом. Лежал больше 20 дней, принимая антибиотики", - поведал Лука Затравкин.

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Сейчас, по его словам, он чувствует себя лучше. "Но еще не совсем здоров. Улетел из столицы на несколько недель", - цитирует сына Никаса Сафронова "СтарХит".

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Лука отправился в Африку, чтобы прийти в себя. В Занзибаре пианист планирует съездить на сафари, загорать и купаться в океане. "Сейчас вешу 242 килограмма и худеть не собираюсь! Хочу просто наслаждаться жизнью", - заверил Лука.

Стоит отметить, что сын Никаса Сафронова с детстве страдает ожирением. Именитый отец не раз признавался, что беспокоится за здоровье наследника. В 18 лет вес Луки Затравкина превышал 160 килограммов. Несколько лет назад пианист сидел на диете и начал регулярно заниматься спортом. Ему удалось похудеть до 76 килограммов. Однако со временем музыкант вновь стал набирать вес.