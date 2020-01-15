2020-01-15T18:19:00+03:00
Политика

Олег Кашин: «Эта система с 93-го заслуживала, чтобы по ней ударили топориком»

Журналист рассказал, чего нам ждать после отставки правительства и смены Конституции
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Своим мнением с «КП» поделился журналист Олег КашинСвоим мнением с «КП» поделился журналист Олег КашинФото: ТАСС
Изменить размер текста:

После Послания президента к Федеральному Собранию правительство России подало в отставку. Почему это произошло? Своим мнением с «КП» поделился журналист Олег Кашин:

«Сочетание самых радикальных популистских (или социальных, кому как нравится) мер с политической реформой - такой настоящий большой стиль, который завораживает вне зависимости от того, как ты к нему относишься. Я неожиданно для самого себя испытываю такой почти физический восторг - видимо, дело в переменах, которых действительно не хватало, ну а если по уму, конституционная система 1993 года, откровенно говоря, с самого начала заслуживала того, чтобы по ней топориком. Бомби, рушь - помните, как у Солженицына. Та новая система, которая выстраивается после предложений Путина, гораздо более адекватна реальному корпоративистскому устройству государства, то есть она более здоровая уже сейчас, в первые часы существования.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство

Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Совета безопасности (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Новости 24
Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди
«Это очень важные решения»: губернатор Самарской области прокомментировал инициативу президента о выплатах за первого ребенка
"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
Кудрин озвучил стоимость предложенных Путиным мер в послании
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев
В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей
Полпред президента в Думе: если все было подготовлено, формирование нового кабмина займёт немного времени
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе