Олег Кашин: «Эта система с 93-го заслуживала, чтобы по ней ударили топориком»
После Послания президента к Федеральному Собранию правительство России подало в отставку. Почему это произошло? Своим мнением с «КП» поделился журналист Олег Кашин:
«Сочетание самых радикальных популистских (или социальных, кому как нравится) мер с политической реформой - такой настоящий большой стиль, который завораживает вне зависимости от того, как ты к нему относишься. Я неожиданно для самого себя испытываю такой почти физический восторг - видимо, дело в переменах, которых действительно не хватало, ну а если по уму, конституционная система 1993 года, откровенно говоря, с самого начала заслуживала того, чтобы по ней топориком. Бомби, рушь - помните, как у Солженицына. Та новая система, которая выстраивается после предложений Путина, гораздо более адекватна реальному корпоративистскому устройству государства, то есть она более здоровая уже сейчас, в первые часы существования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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