Многие хотят быть Уолтерами Уайтами

Когда я пришла в Управление по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, чтобы написать о нарколаборатории в Тосно, там удивились:

- А почему именно о ней? Она достаточно обычная, разве что крупная. Но были у нас дела и поинтересней! Например, когда злоумышленник возил оборудование в багажнике машины и каждый день варил в новой съемной квартире: такая летучая лаборатория! За день соседи не успевают понять, что происходит, думают, кто-то плинтуса красит… Уборщица агентства по наему недвижимости потом все это убирала, недоумевала, почему после одного и того же клиента всегда такой химический запах? Потом агентство внесло этого клиента в черный список, он врал друзьям, что потерял паспорт, просил их снять квартиру по своим документам – а когда мы его разоблачили, сотрудники агентства стали нашими свидетелями, особенно уборщица! Или было у нас организованное преступное сообщество «Бегемот»: семь отдельных структурных подразделений, то есть лабораторий с единым руководством, в трех субъектах Федерации, включая Сочи. А вот так: изучили рынок сбыта и решили, что выгодно будет открыть филиал в Краснодарском крае…

И дальше мне рассказали несколько настоящих детективных историй.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МЕТАМФЕТАМИНА

В 2017 году оперативники ГУ МВД договорились купить килограмм кокаина. Когда начали задержание, продавцы попытались скрыться на бронированном Land Cruiser, опера стреляли им по колесам, попали, злоумышленники мчались на одних дисках! СМИ на чем свет костерили полицию за стрельбу в городе…

Задержанных допросили и узнали, что в Бокситогорске у них есть лаборатория по производству метамфетамина, в частном доме за забором. Хозяин дома был в курсе: во время синтеза выходил во двор и следил за соседями, жег покрышки, тряпки и полиэтилен – маскировал запах. Провели обыск, обнаружили самую крупную в России на тот момент партию синтетики: 909 кг! Поработали еще, нашли два квартирных склада: в одном 80 килограмм, в другом - 130.

Группировка была международной: ингредиенты брали в Москве, варили-хранили под Питером, «химика» выписали из Эстонии (и он правда имел некоторые познания в химии), а управлял всей лавочкой россиянин, уехавший на ПМЖ в Болгарию.

Задержание наркоторговца во время рейда сотрудников спецслужб по выявлению зон незаконного распространения наркотиков. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Недавно этот босс решил диверсифицировать бизнес: наладить поставки кокаина из Латинской Америки через Санкт-Петербург в Казахстан (там наркота дороже, чем у нас). Была обнаружена его любопытная переписка с рыбоконсервным заводом в Перу, где порошок должны были закатывать в банки. Договаривались о партии в сто килограмм, а то первое кило было пробным: смотрели, пройдет ли таможню...

В группу входил и бывший полковник МВД, обеспечивал прикрытие. Да не обеспечил: все получили по 14-18 лет, вопрос с выдачей главаря из Болгарии решается.

ПОДНЯЛСЯ С САМОГО НИЗА

Житель Санкт-Петербурга хотел заняться наркобизнесом, но не знал, как. Обычно тонкостями делятся сидевшие: зона – школа жизни, зеки сидят и делятся друг с другом, как организовать бизнес так, чтобы не попасться – а у этого таких знакомых не было.

Тогда гражданин целенаправленно устроился в интернет-магазин закладчиком. Это самая нижняя и самая рискованная должность в нынешнем наркобизнесе: продажи происходят бесконтактно, закладчик зарывает дозу в клумбе, наркоманы переводят деньги продавцу и получают сообщение: «Третье дерево от ограды, прикоп 3-5 сантиметров, удачи». То есть, именно закладчик имеет шанс попасться.

Постепенно он дорос до фасовщика доз, потом – до бригадира. Овладел профессией.

И открыл собственный интернет-магазин с целым штатом сотрудников (бригадиров, фасовщиков и закладчиков), а сам стал синтезировать товар в нарколаборатории, такая ОПГ полного цикла. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

УЧЕНЫЙ И ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

В 2018 году в Санкт-Петербурге уже было уголовное дело, которое СМИ называли Breaking Bad. Оперативники вели игру с супружеской парой: она – учитель физики средней школы номер 143 Диана Грибовская, он – безработный ученый Дмитрий Каравайчик, ставивший эксперименты на животных и разрабатывавший для них эндопротезы, растворявший для этого сухожилия и кости в уксусной кислоте.

Диану Грибовскую и Дмитрия Каравайчика осудили за производство и продажу амфетамина.

Каравайчик называл себя ветеринаром, хотя, очевидно, больше подходит более широкое «биолог»: по просьбе отставного контр-адмирала он проводил испытания неких приборов, проверял, можно ли убивать звуком… В мирное время, правда, делал с бригадой ремонты.

Соседи привыкли к резкому запаху кислоты, и «доктор» стал варить амфетамин.

Продавала его учительница, прямо в школе. В деле есть прослушка телефонных переговоров: учительница договаривается с клиентом о поставке, в этот момент в кабинет заходят дети, и она, оторвавшись от трубки, говорит ученикам: «Так, Петров, тебе оценку выставила, ты, Иванов, придешь сдавать закон Ома», - после чего продолжает деловую беседу.

Всего доказано шесть эпизодов сбыта по 100 грамм, контролируемая поставка (это когда покупателями выступают оперативники) была на килограмм. Диане Грибовской дали 16 лет, Дмитрию Каравайчику 17.

ВЫВОДЫ

Какие мы можем сделать выводы из этой истории?

Многие сегодня пытаются заработать на производстве наркотиков. Учителя, грузчики, ученые. Рецепты варки узнают от знакомых наркоманов или в интернете, а есть и химики с университетским образованием. Оборудование и ингредиенты продаются свободно. Стартовый капитал для промышленной лаборатории тоже не бином Ньютона: покупаешь в Даркнете килограмм кокаина, бодяжишь мелом и продаешь в два раза дороже (все так делают). Деньги для покупки берешь под залог квартиры или под любые проценты, законно, незаконно – не важно: через сутки ты их отобьешь…

Конечно, в результате тебя поймают. Управление по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков ГСУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области гордится тем, что сажает именно организаторов, а не закладчиков или других исполнителей. Полицейские сегодня умеют работать и с бесконтактными продажами, и с оплатой биткоинами: нет проблемы с доказыванием...

Уолтер Уайт знал, что поступает ПЛОХО, и все равно ломал жизнь тысячам людей. Нет преступления, на которое ради прибыли не пойдет капитал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самую крупную нарколабораторию в России нашел сельский участковый Петров

Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом в бывшем ангаре оборонного завода, откуда изъяли восемь тонн «синтетики» Как такое стало возможным? За расследование взялась обозреватель "КП" Ульяна Скойбеда [Часть 1] (подробности)

Восемь тонн наркоты сварили бывший воспитатель детского сада, бизнесмен, мигрант и зек

Сценарий фильма Breaking Bad повторился под Санкт-Петербургом, где участковый нашел нарколабораторию в бывшем ангаре оборонного завода [Часть 2] (подробности)