Петр Толстой: Госдума согласует кандидатуру Мишустина на пост премьера

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире радио «КП» заявил, что депутаты согласуют кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.

- Я думаю, что да (кандидатура Мишустина будет согласована, - ред.) - сказал «КП» Толстой. - Депутаты Госдумы, во всяком случае те, с которыми я имею честь общаться, относятся к Мишустину, как профессионалу высококлассному. Его работа - как главы Федеральной Налоговой службы и до этого — свидетельствует, что он действует системно и передовыми методами управления достигает результата. Это для руководителя правительства важный показатель. Поэтому выбор президента не случаен.

Сейчас Михаил Мишустин находится в Госдуме. Эту новость подтвердил вице-спикер.

- Я сейчас нахожусь в Государственной Думе. Сейчас начнется заседание Совета Госдумы. Скорее всего, на нем будет присутствовать Михаил Мишустин, - отметил Толстой. - Если президент вносит кандидатуру, парламент ее должен согласовать и рассмотреть. У нас есть определенная процедура. Утром состоится заседание фракции «Единая Россия».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754922" frameborder="0"></iframe> Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

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