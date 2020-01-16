"Это очень тяжело": с сыном Светланы Светличной случилась беда

Светлана Светличная поделилась тревожным известием. Старший сын 79-летней актрисы угодил в реанимацию.

Светлана Светличная отметила, что ее сын Алексей Ивашов находится в госпитале. Однако артистка отказалась обсуждать, что за беда стряслась с ее наследником. "Не буду говорить, потому что это очень тяжело", - цитирует знаменитость Teleprogramma.pro.

Алексею Ивашову 58 лет. Он работает стоматологом. Долгое время мужчина не общался со звездной матерью из-за ее романа с молодым стилистом Русланом Татьяниным. В 2010 году Светличная стала появляться на публике в сопровождении красавца, который был моложе ее на 32 года. Мастер причесок убедил актрису не скрывать свою фигуру. Она выходила в свет с Татьяниным в смелых нарядах и при ярком макияже.

Старший сын приезжал к родительнице, пытался с ней разговаривать, но она все воспринимала в штыки. По мнению Алексея, стилист хотел лишь заполучить московскую квартиру знаменитости.

Алексей Ивашов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А потом мать и сын разругались из-за квартиры, оставшейся после смерти Олега Ивашова. Он был младшим братом Алексея. Олег умер от токсикоза печени. Молодой человек сильно выпивал. Актриса отказывалась верить в официальную причину смерти наследника. "Я знаю одно: Олег умер не своей смертью. Я могла бы найти того, кто «помог» ему... Но если бы я окуналась в это, то не выжила бы. В моем возрасте надо беречь себя, а Олега все равно не вернуть", - делилась женщина.

Позже Алексею удалось помириться со звездной родительницей. Светличная души не чает в своей внучке Маше и обожает правнука Володю . Мальчика назвали в честь прадеда. "У парня очень трепетные отношения с прабабушкой. Мама гордится правнуком, говорит, он напоминает ей Владимира Ивашова, моего отца. Сейчас у нас все хорошо - мы стали ближе друг другу", - делился сын Светланы Светличной.