«Очень воцерковленный»: новый премьер помогает русским монастырям

«А в Бога-то он верит? Или, может, атеист?», - посыпались вопросы после того, как президент предложил на пост премьера не слишком известного ранее народу налоговика Михаила Мишустина.

Самый короткий и емкий ответ на этот вопрос дал священник Афанасий Селичев:

«Сегодня день преподобного Серафима Саровского. А новый премьер - главный ктитор Дивеева».

Давайте поясним детали. Ктитор - это жертвователь. А Дивеево - известный всем православным паломникам монастырь в Нижнем Новгороде, основанный на месте жизни преподобного Серафима Саровского. Хотите, называйте это совпадением, но день всех перемен - 15 января. Церковь как раз вспоминает память преподобного Серафима. Надеюсь, теперь отпали вопросы, кто главный небесный покровитель Мишустина?

Кстати, новый премьер - человек из бизнеса. Возможность помогать церкви есть.

Дивеево - известный всем православным паломникам монастырь в Нижнем Новгороде, основанный на месте жизни преподобного Серафима СаровскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Он ничего не делает на показ. Вся помощь тайная - как и положено истинному православному благодетелю, - рассказал источник «КП». - Вместе с семьей приезжал в Дивеевский монастырь на службы. Помолиться. И это тоже не выпячивает, не строит на этом пиар. Да и про какие-то конкретные суммы для монастыря сказать невозможно. Человек сам не хочет, чтобы придавалось огласке.

Удивительно, но и в другом древнем русском монастыре недалеко от Казани тоже рассказали о помощи Мишустина. Батюшки - люди служивые. Поэтому слезно попросили не называть монастырь.

- Он приезжал к нам вместе с женой и детьми года два назад, - рассказал «КП» батюшка. - Сразу видно, что человек воцерковленный. Задавал очень глубокие вопросы про веру, про монастырь и его историю. А помощь - пусть осталанется тайной.

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- У нас очень сильная налоговая служба в стране создана. Руководитель ее, господин Мишустин, это один из выдающихся управленцев, но, на мой взгляд, ему бы возглавить правительство, с его энергией, страстью, грамотностью и умениями, и было бы все нормально. (подробности)

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