"Коляску они не трогали неделями": нянями в нелегальном приюте, где торговали детьми, были супруги из Донецка

Новость о смерти младенца в подмосковной квартире, которая была приютом для детей рожденных от суррогатных матерей для иностранцев, шокировала всю страну. В это сложно поверить, но младенцев, словно щенков, после роддома отправляли, простите, на передержку. Пока крохи жили с чужими людьми, родители-иностранцы и агенство по суррогатному материнству, якобы оформляли документы на их вывоз из России. Правда вскрылась после смерти мальчика-филллипинца, которому был всего месяц и три дня. После статьи kp.ru Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Так что это за квартира такая и как приют для младенцев не замечали соседи? Сейчас дверь двухкомнатной квартиры в новостройке в поселке ВНИИССОК, Одинцовского района Московской области опечатана. По данным следствия, на протяжении полугода тут работал нелегальный приют, принадлежащий агенству суррогатного материнства "Росюрконсалтинг". Внутри нашли пять детских кроваток, три люльки, десятки бутылочек, килограммы сухой смеси и несколько упаковок памперсов.

Сколько малышей успели здесь побывать за это время, пока выясняют следователи. Достоверно известно о четырех младенцах. После смерти одного из них, троих малышей временно отправили в детский дом. Сейчас за ними присматривают профессиональные воспитатели и врачи, которые круглосуточно дежурят в отделении для новорожденных. В подпольном же приюте все было по-домашнему, точнее даже по-семейному.

Круглосуточно за малышами присматривала супружеская пара. В Москву 35-летняя Юлия Грабильникова с мужем переехала из Донецка осенью и нашла, как ей казалось, работу мечты. Жилье и питание предоставляются, регистрация и медицинские справки не требуются, да еще и мужа разрешили взять в напарники. Давая объяснения следователям, оба называли себя нянями и уверяли, что все вполне легально, мол документы на детей были у работодателя, то есть у того самого агенства "Росюрконсалтинг".

Юлия Грабильникова переехала в Москву из Донецка и нашла, как ей казалось, работу мечты.

- Мы круглосуточно были с детьми. Кормили их детскими смесями по часам, купали, меняли памперсы. Ночью с мужем вставали по очереди. Чтобы не проспать часы кормления, заводили будильник . За это время у нас были пять младенцев, - рассказала Юля следователям о том, как нянчила малышей, рожденных от суррогатных мам.

Входная дверь в квартиру, где располагался приют.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Соседи все это время были уверены, что карапузы - их родные дети.

- У нас квартира напротив и мы с женой несколько раз видели, как они гуляют с детьми. У них коляска была для двойни, но догадаться, что это не их дети было просто невозможно, - рассказал "КП" житель многоэтажки Владимир. - Могу только сказать, что с детьми они гуляли точно не каждый день. Коляску оставляли в тамбуре и иногда она нетронутой стояла неделями. Мы думали, что им просто лень, ну или на балконе их выгуливают.

По словам соседей, детский плач они не слышали и даже представить не могли, что за дверью находится приют. Не знал о том что творится в его квартире и собственник жилья. Как удалось выяснить "КП", квартиру арендовали у уроженца Дагестана. Договор был оформлен на "Росюрколсантинг".

Сейчас собственника ищут следователи. Расследование продолжается.

- Возбуждены два уголовных дела по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "торговля людьми". Кроме того, будет дана оценка работе органов опеки, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

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