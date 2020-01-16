Геннадий Зюганов - Александру Гамову: Мы воздержались по Мишустину потому, что пока не знаем, какой у него курс

- Геннадий Андреевич, здрасьте. Буквально на минуточку.

- Слушаю.

- Два дня не могу вам дозвониться. Вы просто моего совета не хотели услышать, как надо голосовать в Госдуме за Мишустина? Почему вы воздержались?

- Ну, прежде всего, мы настаивали на отставке этого правительства. Я доказывал, что это правительство провалит окончательно послание Президента.

Вот, оно уже успело допустить обнищание граждан, если дальше так продолжать, то будет политический дефолт. Поэтому надо срочно принимать меры.

Вот президент принял эти меры. Отставка правительства.

- Так почему вы воздержались-то?

- Что касается нового кандидата. Когда Примаков пришел, он предложил коалиционное правительство. Вот сейчас он (Мишустин. - А.Г.) пока не готов сказать, будет ли такое правительство? И какой курс он будет проводить?

Поэтому мы, с одной стороны, удовлетворены, что идет обновление, по крайней мере, надежда появляется.

- Вот!

- С другой стороны, пока не знаем состав правительства и курс, - каким оно будет идти. Поэтому мы воздержались.

- Товарищ генеральный секретарь, я, например, надеялся, что хотя бы одного министра от Зюганова, от коммунистической партии - могут же взять? А как же теперь Мишустин будет от вас кого-то в министры брать, если вы воздержались? А?

- Если речь идет о торге, мы не торгаши, мы серьезные политики, у нас много сильных людей, мы сами в состоянии формировать сильное правительство.

По крайней мере, он (Мишустин. - А.Г.) внимательно выслушал, целый час мы ему задавали вопросы, высказали соображения. Поэтому мы проголосовали так, как считаем...

- Если все-таки будет какая-то коалиция - что тогда?

- Коалиция может быть под конкретную программу и задания.

Есть задание президента - войти в «пятерку» (самых развитых государств мира. - А.Г.), остановить вымирание и побороть бедность, прорваться к новым технологиям.

- Есть!

- Пока же я не вижу под это ни финансирования, ни кадрового состава, ни политической воли. Будет - будем разговаривать, кто, что и как.

- Товарищ генеральный секретарь, вы будете прислушиваться к мнению таких, как Гамов, например?

- Всегда прислушаемся. Тем более к Гамову. Так что - давайте. Мы прислушаемся ко всем умным советам.

- Вот мой умный совет - все-таки поближе сойтись с новым премьером. Он честный человек, светлый…

- Откуда ты знаешь, Саш?

- Ну, потому что я с ним раньше общался.

- Вот и я тебе могу добавить, что я его много лет знаю. Он в состоянии эффективно работать. Но в политике важно еще уметь собрать команду и проявить волю. Посмотрим, что будет…

- Ну, будем надеяться на лучшее. А я уж думаю, почему вы трубку два дня не берете?

- Да некогда просто голову поднять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755042" frameborder="0"></iframe> Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

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