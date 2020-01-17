2020-01-17T01:55:01+03:00
Звезды

Иван Ургант разозлил верующих шутками о Христе

Православные активисты потребовали лишь гражданства ведущего "Вечернего Урганта"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: кадр программы "Вечерний Ургант"Фото: кадр программы "Вечерний Ургант"
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Православные активисты ополчились на Ивана Урганта после шуток о Христе. Верующие создали петицию с требованием лишить ведущего Первого канала российского гражданства. Причиной негодования общественности стал рождественский эфир программы "Вечерний Ургант".

Иван Ургант во время шоу "Вечерний Ургант" побеседовал с Жераром Депардье. Он показал артисту коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Голливудская знаменитость была изображена в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. После чего телеведущий и его гость поговорили на тему Рождества.

Однако православные активисты усмотрели в этом глумление над верой и заявили, что шутки о Христе недопустимы. Посчитав коллаж пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа, они опубликовали петицию с требованием лишить телеведущего российского гражданства. Рассерженные граждане намерены подать документ вместе с заявлением в правоохранительные органы, чтобы там проверили высказывания Депардье и Урганта по статье "Оскорбление чувств верующих".

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Жерар Депардье и рэпер Джизус в гостях у Ивана Урганта
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"В начале рождественского выпуска Иван Ургант показал фотокомпилляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Депардье. Французский актер активно поддержал предложенную тему. Сравнил Христа с поросенком. После чего ведущий и гость активно продолжали кощунствовать", - заявили активисты.

Также Ургант, по словам верующих, представил молодого рэпера, выступающего под именем Джизус. У певца на груди они заметили фразу "Я - Сын Бога" на английском языке. "А также различная символика, напоминающая оккультные и сатанинские символы", - говорится в петиции.

Жерар Депардье в шоу "Вечерний Ургант".Выпуск от 07.01.2020

В свою очередь, представитель Дмитрия Хрусталева, который является соведущим Ивана Урганта, заявила, что у православных активистов нет чувства юмора и они пишут петиции против артистов от скуки. По ее словам, ни Хрусталев, ни Иван Ургант не обращают внимания на такие "документы".

"Людям надо всем чем-то заниматься, как-то жить. Люди пишут коллективную петицию о том, что у них нет чувства юмора. Они не понимают, что программа юмористическая. Никто не приходит на программу из церкви", - цитирует девушку "360". Она добавила, что вся команда "Вечернего Урганта" сейчас в отпуске, потому не заметили эту петицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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