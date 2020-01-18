Алина Загитова вернулась на лед и выложила видео с тренировок

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 российская фигуристка Алина Загитова в своем личном Инстаграме наконец-то порадовала болельщиков кадрами с тренировок на льду. Спортсменка возобновила активные тренировки под присмотром своих наставников.

В "сториз" личного Инстаграма Алина выложила видеофрагмент со своей тренировки. На этих кадрах она исполняет свой любимый каскад прыжков - тройной лутц и тройной риттбергер. Она часто использует эи элементы у себя во время выступлений. Внимательнейшим образом за действиями Алины на льду следили ее тренеры - Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Напомним, что 13 декабря Алина Загитова объявила о том, что вплоть до конца сезона 2019/2020 годов она приостанавливает свою спортивную карьеру. При этом, она точно не уходит из большого спорта. А сосредоточится на тренировках и будет периодически выступать в ледовых шоу, куда ее уже стали приглашать. В частности, в декабре она выступила во время новогодних праздников у Татьяны Навки в ледовом шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств".

Последний на текущий момент турнир для Загитовой - это финал Гран-При 2019. Она заняла шестое место в Турине, допустив ошибки во время произвольной программы. После своего первого проката, отметим, она шла на второй позиции после Алены Косторной, которая и выиграла те соревнования.