2020-01-18T10:36:33+03:00
Спорт

Алина Загитова вернулась на лед и выложила видео с тренировок

Фигуристка исполнила свой любимый каскад прыжков [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова - снова на льду.Алина Загитова - снова на льду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 российская фигуристка Алина Загитова в своем личном Инстаграме наконец-то порадовала болельщиков кадрами с тренировок на льду. Спортсменка возобновила активные тренировки под присмотром своих наставников.

В "сториз" личного Инстаграма Алина выложила видеофрагмент со своей тренировки. На этих кадрах она исполняет свой любимый каскад прыжков - тройной лутц и тройной риттбергер. Она часто использует эи элементы у себя во время выступлений. Внимательнейшим образом за действиями Алины на льду следили ее тренеры - Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Напомним, что 13 декабря Алина Загитова объявила о том, что вплоть до конца сезона 2019/2020 годов она приостанавливает свою спортивную карьеру. При этом, она точно не уходит из большого спорта. А сосредоточится на тренировках и будет периодически выступать в ледовых шоу, куда ее уже стали приглашать. В частности, в декабре она выступила во время новогодних праздников у Татьяны Навки в ледовом шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств".

Последний на текущий момент турнир для Загитовой - это финал Гран-При 2019. Она заняла шестое место в Турине, допустив ошибки во время произвольной программы. После своего первого проката, отметим, она шла на второй позиции после Алены Косторной, которая и выиграла те соревнования.

teamzagitovateamzagitova
Тренировка Алины Загитовой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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