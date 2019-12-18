«Алина не останется без работы»: Татьяна Навка поддержала Загитову

На прошлой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что решила поставить карьеру на паузу. Мол, без спорта жизни не мыслит, отдохнёт и снова приступит к тренировкам. Как оказалось, Алину позвала в своё грандиозное ледовое шоу «Спящая красавица» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Ну кого может сыграть 17-летняя Загитова? Конечно же, спящую красавицу, которая из-за колдовских козней заснула вечным сном. О новом амплуа и не только Алина рассказала на пресс-конференции, которая состоялась накануне премьеры шоу на арене «Мегаспорт».

- Комментировать свою паузу в спорте я больше не буду. Я все уже сказала в интервью Первому каналу, - сказала на встрече с журналистами Загитова.

Татьяна НавкаФото: Мария РЕМИЗОВА

По словам чемпионки, она благодарна Татьяне Навке за приглашение в новогоднее шоу.

- В новинку только ночные тренировки, - смеётся Алина.

- В спорте главное -техника, а тут Алина занимается тем, на что времени порой из-за тренировок не было, делает ставку на артистизм. Это в дальнейшем пригодится Алине и в спорте, - добавила Татьяна Навка.

Спросили у Алины, мол, будет ли она в дальнейшем участвовать в ледовых шоу.

-Загадывать не буду. Сейчас я принимаю участие в шоу «Спящая красавица»,-словно партизан немногословно отвечала на все вопросы Алина Загитова.

-На самом деле Алину любят по всему миру и готовы принять ее в любом шоу. Я со своей стороны обещаю, что Алина без работы не останется, мы всегда рады видеть ее в своих шоу. Правда, если тренеры отпустят. Она тренируется по несколько раз в день, -заверила журналистов Татьяна Навка.

Кстати, небольшую роль играет шоу и младшая дочь Татьяны Надежда Пескова.

- Когда Надюша устаёт, я ей говорю: «Много девочек хочет участвовать в нашей сказке!» Дочка старается, как и я, Надюша начала занимается фигурным катанием очень рано. Но не могу обещать, что она будет участвовать во всех 20 спектаклях. Буду смотреть, как она будет переносить нагрузки, - говорит Татьяна Навка.

Не обойдётся спектакль и без старшей дочери Татьяны Александры Жулиной. Голос девушки будет звучать в одной из песен, которая украсит новогоднюю сказку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750369" frameborder="0"></iframe> Татьяна Навка поддержала Загитову.На прошлой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что решила поставить карьеру на паузу. Мол, без спорта жизни не мыслит, отдохнёт и снова приступит к тренировкамМария РЕМИЗОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алина Загитова ушла из спорта. На время?

Олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной (подробности)

МНЕНИЕ

Если бы Загитова объявила об окончательном уходе, она бы потеряла миллионы

Новость о том, что олимпийская чемпионка Пхенчахнана-2018 Алина Загитова приостановила карьеру, трясет мир спорта уже несколько дней. Напомним, заявление было сделано спортсменкой после провального финала в Гран-при. Загитова стала лишь четвертой из наших, а на подиум поднялись девочки из сборной - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная (подробности)