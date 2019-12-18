«Алина не останется без работы»: Татьяна Навка поддержала Загитову
На прошлой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что решила поставить карьеру на паузу. Мол, без спорта жизни не мыслит, отдохнёт и снова приступит к тренировкам. Как оказалось, Алину позвала в своё грандиозное ледовое шоу «Спящая красавица» олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Ну кого может сыграть 17-летняя Загитова? Конечно же, спящую красавицу, которая из-за колдовских козней заснула вечным сном. О новом амплуа и не только Алина рассказала на пресс-конференции, которая состоялась накануне премьеры шоу на арене «Мегаспорт».
- Комментировать свою паузу в спорте я больше не буду. Я все уже сказала в интервью Первому каналу, - сказала на встрече с журналистами Загитова.
Татьяна НавкаФото: Мария РЕМИЗОВА
По словам чемпионки, она благодарна Татьяне Навке за приглашение в новогоднее шоу.
- В новинку только ночные тренировки, - смеётся Алина.
- В спорте главное -техника, а тут Алина занимается тем, на что времени порой из-за тренировок не было, делает ставку на артистизм. Это в дальнейшем пригодится Алине и в спорте, - добавила Татьяна Навка.
Спросили у Алины, мол, будет ли она в дальнейшем участвовать в ледовых шоу.
-Загадывать не буду. Сейчас я принимаю участие в шоу «Спящая красавица»,-словно партизан немногословно отвечала на все вопросы Алина Загитова.
-На самом деле Алину любят по всему миру и готовы принять ее в любом шоу. Я со своей стороны обещаю, что Алина без работы не останется, мы всегда рады видеть ее в своих шоу. Правда, если тренеры отпустят. Она тренируется по несколько раз в день, -заверила журналистов Татьяна Навка.
Кстати, небольшую роль играет шоу и младшая дочь Татьяны Надежда Пескова.
- Когда Надюша устаёт, я ей говорю: «Много девочек хочет участвовать в нашей сказке!» Дочка старается, как и я, Надюша начала занимается фигурным катанием очень рано. Но не могу обещать, что она будет участвовать во всех 20 спектаклях. Буду смотреть, как она будет переносить нагрузки, - говорит Татьяна Навка.
Не обойдётся спектакль и без старшей дочери Татьяны Александры Жулиной. Голос девушки будет звучать в одной из песен, которая украсит новогоднюю сказку.
Татьяна Навка поддержала Загитову.На прошлой неделе олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что решила поставить карьеру на паузу. Мол, без спорта жизни не мыслит, отдохнёт и снова приступит к тренировкамМария РЕМИЗОВА
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