Водонаева объяснила, кого считает «рожающим быдлом»

Алена Водонаева неожиданно для всех и самой себя вдруг стала хедлайнером главных политических ток-шоу на двух центральных телеканалах. Двери в студии ей «открыло» высказывание про «рожающее быдло». Звезда телепроекта «Дом 2» решила, что изменения в правилах выдачи материнского капитала – зло. Напомним, с 2020 года сумма маткапитала увеличивается на 150 тысяч, кроме того, право на выплату получают родители первенцев вне зависимости от их дохода. А семьи, в которых растут три ребенка, получат дополнительно 450 тысяч на погашение ипотеки. Таким образом родители троих детей суммарно имеют право на почти миллион рублей.

Водонаева уверена – этот миллион может стать роковым, если его получат «нищие россияне или быдло». Заявление модели раскритиковали не только политики, и известные актеры, но и «Коллеги по цеху». Бывший возлюбленный Степан Меньщиков, например, посоветовал Водонаевой тщательнее выбирать выражения и предположил, что женщина вдруг стала высказываться на остро социальные темы просто потому что не против уйти в политику, как например, сделала Ксения Собчак.

После шквала критики, ей пришлось объясняться, кого она считает быдлом. Сделала она это опять же в инстаграм:

alenavodonaeva Водонаева объяснилась, кого считает быдлом

- Я имела и имею в виду ту категорию людей, у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядств, -написала Алена Водонаева.

Она рассказала, что пыталась объяснить свою позицию в эфире политических ток-шоу, но если на Первом канале все прошло «более-менее прилично», то на «России-1» заезде «Дома-2 пришлось краснеть:

- Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнаженные фото?-написала она после участия в шоу. - Единственное грубое слово, которое я использовала, и которое вызвало весь этот сыр-бор — «быдло». И пока «кандидаты», «депутаты» и «профессора» обсуждали это слово, я услышала столько желчи, что мои хейтеры на их фоне курят в сторонке.

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