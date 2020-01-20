Всемирная организация здравоохранения готовит экстренное совещание из-за «китайской» пневмонии

Вечером в понедельник стало известно, что коронавирус нового типа передается от человека к человеку. В Китае инфекцией заразились уже 217 человек, трое умерли. Среди заболевших, в том числе, 14 представителей медперсонала.

Именно этот факт — впервые подтвержденная передача вируса между людьми — вызывает особые опасения экспертов. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в среду, 22 января, состоится экстренное заседание, посвященное вспышке «китайской пневмонии».

На повестке дня ожидаются две основные темы. Во-первых, степень опасности новой инфекции для всего мира. Это зависит от того, насколько высока контагиозность (заразность) коронавируса. Например, Ближневосточный респираторный синдром, который бушевал в 2013 — 2015 гг., передавался от человека к человеку не слишком активно, хотя и приводил к высокой летальности (30 — 35%). В то время как атипичная пневмония 2002 — 2003 гг. распространялась между людьми легче и быстрее, но зато имела более низкую летальность (около 10%). Степень контагиозности нынешнего «китайского» типа коронавируса предстоит оценить. Что касается смертности, то пока по предварительным оценкам она рассматривается как относительно невысокая — менее 1,5%.

Второй вопрос, который планируют обсудить эксперты ВОЗ, - меры борьбы с инфекцией и ее распространением. На сегодня известно, что российские специалисты разрабатывают экспресс-тест для быстрой диагностики нового коронавируса. В первую очередь предполагается использовать его в аэропортах для пассажиров из Китая с симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию.

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