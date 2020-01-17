Одноклассник Мишустина: «Математику он знал в школе лучше учителей»

Неожиданно у нас в стране появился новый премьер-министр. Многие и фамилию-то его услышали впервые вечером во вторник, 15 января. Но сейчас, оправившись от первого шока, про Михаила Мишустина стали рассказывать его знакомые, сослуживцы и близкие. «Комсомолка» пообщалась со школьными учителями и одноклассниками вице-премьера. И узнала, как он заработал свои первые деньги и была ли у него первая, школьная любовь.

- Сейчас по телевизору с женой смотрели, что какая-то псевдо-одноклассница, рассказывает про Мишу, что он жил на каком-то лобненском Арбате и хорошо одевался. Смешно просто, - говорит Сергей Орехов, много лет просидевший за одной партой с будущим вице-премьером. Его супруга Татьяна (в девичестве Кошилева) тоже из их класса, выпускница лобненской школы №7 83-го года. - Если в двух словах сказать про Мишу, то он человек чрезвычайно работоспособный. Очень одарен в математике, да он лучше учителей знал предмет. Значительно лучше. Правда у нас и не спецшкола была, но все-таки…

Лучшим другом Мишустина в школе был его двоюродный брат Михаил Козлов. С ним он и дружил. Девушками особо не интересовался в то время, все больше учебой.

- Семья у него очень хорошая. Мама — медик, папа в «Аэрофлоте» работал, был такой истинный авиатор, но у нас в Лобне тогда же был ярко выражен спецгородок аэропорта Шереметьево. Сейчас все размылось уже, конечно.

Премьер-каменщик

- Вы удивились узнав из новостей про его новую должность?

- Нет. Давно предполагал, что он на такое способен. Человек работоспособный, давно в госслужбе. Премьер-министр - это рабочая должность. И ее должен занимать профессионал, технарь и работоспособный, не ленивый человек. И Миша безусловно подходит. Мы рады за него. Хотелось бы, чтобы в нашей стране больше уделяли внимания простым рабочим людям, на которых все и держится. И пенсия чтобы была достойная.

Редкий кадр - будущий вице-премьер в школьные годы. Лобненская школа номер 7, 10 «А» класс. Кадр сделан перед последним звонком. Сергей Орехов второй слева вверху. Михаил Мишустин сидит второй справаФото: Личный архив

Кстати, как вспомнил Сергей Орехов, первые свои деньги Мишустин заработал как раз руками.

- Можете так и написать, что по первой профессии Михаил Владимирович каменщик. После 9-го класса мы обучились на УПК выкладывать кирпичи. И летом работали на стройке общежития у нас в Лобне. Здание до сих пор стоит. Там и получили мы свою первую в жизни зарплату — 30 рублей. Я деньги маме отдал, Миша тоже. Есть публика, которая сейчас завидует, говорит «вот, вылез». Никуда он не вылез, а шел в этому долго и упорно. Я считаю, что в его карьере все правильно и логично.

Собирал одноклассников на квартире у брата

С одноклассниками Мишустин поддерживает связь до сих пор. Правда уже не так часто, как в школьные годы или сразу после выпуска.

- Вообще у нас очень дружный был класс. - Вспоминает Татьяна Орехова (Кошилева). - Гулять ходили вместе всей гурьбой, часто собирались, огоньки, чаепития. И до сих пор многие общаются, дружат. Миша всегда был очень общительным, хоть и погружен с головой был в учебу. Учится ему очень нравилось. Но когда мы вместе собирались он и пел, и на пианино всегда играл.

- С девочками встречался?

- Нет. Как-то не до девочек ему совсем было. Учеба, учеба… После школы мы, конечно, виделись уже гораздо реже, у всех свои дела, работа. Но он пару раз собирал нас всех. Последний раз лет 10 на квартире у его брата в Лобне. После этого мы больше классом и не встречались. Хотя он писал лет 5 назад, что хорошо бы собраться, может ли кто-то на себя взять организацию. Но так никто и не взял, а ему самому совсем некогда, все-таки такая должность. А теперь вообще…

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