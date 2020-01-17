2020-01-17T18:37:47+03:00
Общество

Эксклюзив «КП»: фото Михаила Мишустина в школьные годы

В школе новый глава правительства России был душой класса, отличником и лучше учителей знал математику
Дина КАРПИЦКАЯ
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Журналистам "КП" показали школьные фотографии будущего премьера. Фото Максим Сутулов Ведомости/ТАСС + Личный архивЖурналистам "КП" показали школьные фотографии будущего премьера. Фото Максим Сутулов Ведомости/ТАСС + Личный архив
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Появление на большой политической арене новой фигуры - Михаила Мишустина, стало для всех большой неожиданностью. Хотя в узких кругах о Михаиле Владимировиче давно знали и ценили. Много рассказывают о нем теперь сотрудники налоговой службы, сослуживцы и партнеры по бизнесу. А «Комсомолка» пообщалась с близкими школьными друзьями премьера и его учителями. Которые, как выяснилось, вообще не сомневались в большом будущем своего Миши.

Родился Михаил Мишустин в Москве, а детские и школьные годы провел в подмосковной Лобне. Где и окончил среднюю школу № 7 в 1983 году. Удивительное дело, но ни учителя, ни одноклассники слова плохого про Мишустина не сказали. Наоборот! «Усердный, работоспособный, порядочный, добрый», только такие эпитеты. Все вспоминают отличника Мишу Мишустина с большой теплотой и уважением. Одноклассники Мишустина Сергей Орехов и Татьяна Кошилева поделились с «Комсомолкой» уникальными фотографиями школьных лет.

1. 1983 год. 10 «А» класс. «Это фото сделано в мае, перед последним звонком. Наш класс всегда был очень дружным. Гуляли вместе, все праздники вместе. После окончания школы тоже общаемся и поддерживаем связь».

Михаил в нижнем ряду второй справа.

Михаил в нижнем ряду второй справа.

По центру в светлой блузке и (клетчатой юбке) любимая учительница Мишустина — преподаватель литературы Лариса Анатольевна Барашева. С ней он общается до сих пор.

2. Примерно 1980 год. 9-классник Михаил Мишустин на летней практике. На обязательном для всех школьников учебно производственном комбинате будущий премьер-министр освоил профессию каменщика. И после работал на стройке. Здесь он и заработал свои первые деньги.

Михаил Мишустин в 9 классе на стройке.

Михаил Мишустин в 9 классе на стройке.

Фотографий у учителей и одноклассников осталось очень мало. Во первых, тогда не было принято много сниматься. Во-вторых, все потерялось за давностью лет. Так что эти кадры можно назвать уникальными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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