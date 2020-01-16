Мэри Поппинс и не снилось: бывший муж Натальи Андрейченко женится на молодой любовнице

Актриса Наталья Андрейченко была четвертой женой композитора Максима Дунаевского. В браке с любвеобильным музыкантом у звезда фильма "Мэри Поппинс" в 1982 году родился сын Дмитрий. Однако счастью супругов помешала разлучнница-модель. Андрейченко тогда, по ее словам, чуть с ума не сошла. Вряд ли звезда экрана могла предположить, что пятый брак Дунаевского окажется далеко не последним.

Композитор Максим Дунаевский официально был женат семь раз. И совсем скоро вновь отправится под венец. О том, что восьмая свадьба не за горами, поведал сам 75-летний музыкант.

Оказывается, он уже третий год живет с молодой любовницей. "В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла - близкий мне человек. Она всегда сопровождает меня", - разоткровенничался композитор в эфире программы "Судьба человека".

maksimdunaevskii Максим Дунавеский - автор десятков хитов

При этом Дунаевский подчеркнул, что седьмая супруга Марина Рождественская, которая младше его почти на 30 лет, навсегда останется в его сердце. Много лет назад Дунаевский с Рождественской венчались.

"Марина переживает сильно. Я не оставлю ее никогда. Я только с благодарностью буду вспоминать годы, проведенные рядом с ней. Любая женщина в ее ситуации будет горевать. Но ничего вернуть уже нельзя", - заметил композитор.

Он пообещал, что разделит имущество так, чтобы Марина до конца жизни ни в чем не нуждалась. Дунаевский, к слову, удочерил дочь Рождественской от предыдущих отношений. Девушка носит его фамилию. Кроме того, теперь уже бывшие возлюбленные воспитывают общего ребенка. Полина в 2019 году окончила школу.

По словам музыканта, причина его седьмого развода не в другой женщине. "Я меньше всего похож на легкомысленного человека, который способен на старости лет пуститься во все тяжкие. Не в этом дело. Просто наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра. Мне, правда, очень жаль, что так сложилось", - уточнил автор советских хитов.

Музыкант также отметил, что никогда не стеснялся своей любвеобильности. Он назвал это своеобразной издержкой профессии. Все жены Максима Исааковича были его музами, без вдохновения и поддержки которых он просто не смог бы творить.