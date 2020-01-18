Астролог Василиса Володина, предсказавшая смену правительства: «Следующим важным месяцем станет апрель»

Василиса Володина еще в конце прошлого года сделала астрологический прогноз на 2020-й год, где предсказала смену правительства. Астролог сообщила о значимых общественно-политических событиях в январе. Прогноз на год от Василисы Володиной можно посмотреть на ее канале в Youtubе или прочесть на сайте астролога www.astrogift.ru.

Для kp.ru астролог Василиса Володина, у которой, между прочим, есть и экономическое образование, рассказала о нашем будущем.

- Народ ждёт от нового правительства конечно реформ. Как скоро это случится?

- Реформы начнутся практически сразу. Вы увидите это с точки зрения ротации министров. Я предполагаю, что ближайшие месяцы будет не столько имитация деятельности, сколько некоторые социальные шаги, направленные на снижение напряженности в среде малоимущих. Может быть, это будут пенсионеры, изменения, связанные с материнским капиталом, реформирование здравоохранения, образования и так далее. То есть того, что близко каждому из нас.

Первые маленькие результаты мы увидим ближе к концу лета. Первые очевидные результаты с точки зрения того, что эти изменения принесли (политические, структурные, конституционные) - будут понятны к сентябрю. Следующий важный шаг в законодательном поле, который покажет, для чего вообще вся эта реформа была проведена в январе, - мы увидим это в сентябре.

А если говорить про конкретные шаги государства по экономическим изменениями, то это уже 2021 год. Несколько периодов - они будут не самыми простыми. Экономические реформы будут восприниматься населением, скорее, как жесткие, неприятные, но они, вероятнее всего, неизбежны.

- Что можно сказать с вашей (астрологической) точки зрения о новом втором лице в государстве - Михаиле Владимировиче Мишустине?

- Я не готова давать ответ на этот вопрос. Потому что, мне кажется, астрологически неэтичным обсуждать гороскоп человека за глаза. С одной стороны, мы понимаем, что налогоплательщики имеют право знать, кто является премьер-министров в стране. Но такого рода информацию со стороны профессионала неправильно выдавать на этом этапе. Человек познается своими делами. Сейчас все замерли. Будем оценивать нашего нового премьер-министра по его делам. Я уверена, что у Михаила Владимировича есть все возможности для того, чтобы в ближайшее время предпринять серьезные шаги по реформированию экономики. Но они будут идти своим чередом. Каким бы не был человек в системе мировых процессов, которые соответствуют определенным планетарным влияниям, он все равно заложник этих процессов. И он из временных рамок этих все равно не может выбиться, будучи даже семи пядей во лбу.

Василиса Володина о новом правительстве: "Первые маленькие результаты мы увидим ближе к концу лета".Фото: Личный архив

- Часто к вам обращаются политики с просьбой сделать для них астрологический прогноз?

- И политики, и бизнесмены частые мои клиенты на консультациях.

- Какие месяцы 2020 года будут такими же щедрыми на перемены как январь?

- Я могу уверенно сказать, что каждый месяц в себе что-то важное несет. Пресловутая экономика, в целом народное хозяйство не перестанет работать ни на день. Сейчас затмение и соединение Сатурна с Плутоном. Это два большущих фактора, которые сошлись вместе, они породили и проблемы у господина Трампа, и сегодня премьер-министр на Украине подал в отставку. И в России такие важные перемены, в Абхазии президентский переворот. И в Иране события. Много всего.

Следующим достаточно важным месяцем для мировых событий, но не таким жестким, будет апрель - мы увидим какое развитие могут иметь январские события. А первые общие итоги мы увидим к сентябрю. Соединение Юпитера с Плутоном в апреле будет отражением желания сверхдержав расширять свое влияние на другие страны. В том числе это может привести к усилению военной активности в мире.

С другой стороны, именно апрель может стать временем глобальных экономических перемен, за ними стоит проследить обывателю. И они еще раз повторятся во второй половине июня. Если суммировать, то можно сказать, что после текущего самого важного января, также значимы для экономики и политики месяцами года будут апрель, июнь и ноябрь. После января, самый важный - июнь. Достаточно важный - ноябрь. Апрель - ближайший к нам месяц, заслуживающий внимания.

- Это касается не только страны, но и конкретных людей?

- Общие циклы действуют не только на страны в целом, но и на простых людей. Если у кого-то есть честолюбивые помыслы, желание много заработать, продвинуться, то они должны понимать, что во второй половине апреля столкнутся со сложностями в реализации своих амбиций. И должны будут внутренне готовиться к тому, что план будет реализовывать долго, с большими препятствиями, потребует большой завоевательной активности.

Конечно, все обстоит гораздо сложнее. И рассматривать этот год в отрыве от всей истории России невозможно. Самое важное, нужно понимать, что мы сейчас живем в более сложных экономических обстоятельствах, чем жили в 2008 году, с точки зрения цены на нефть и экономического цикла. Тогда Россия была на восходящем тренде. А после кризиса все изменилось. И начался 18-летний убывающий тренд. Нужно радоваться каждому дню, не жаловаться на судьбу, понимать, что Россия находится в неблагоприятных условиях с точки зрения мировой политики. Геополитически мы тоже лишены определенных преимуществ. Россия - очень ресурсная страна. И хочется верить, что через пять-шесть лет будет заложен новый цикл экономический, новая формация, которая позволит стране слезть с нефтяной темы и строить более влиятельную индустрию. По-другому выстраивать производство, экономику и промышленность.

Поводов для оголтелого оптимизма нет вообще. С другой стороны, и пессимизму предаваться бессмысленно. Я призываю всех помнить, что даже если улучшение не наступит завтра, все равно жизнь человека - это большая радость. Каждый день этой жизни. И нужно с этой точки зрения смотреть на все это.

Астрологический прогноз на январь 2020 от Василисы Володиной.

В ТЕМУ

Мир в 2020 году глазами Ротшильдов: Трамп проиграет на выборах, а Россия и Украина смогут договориться

Респектабельный журнал называют глобальным рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. Как утверждают издатели, каждую неделю его читают шесть миллионов человек, включая ведущих политических и деловых деятелей мира. Так что это не просто прогнозы. Они отражают видение, вектор устремлений западной элиты. Чем и интересны для нас (подробности)

КСТАТИ

Пять премьер-министров России XXI века

Чем запомнились главы кабминов с 2000 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 первых шагов Мишустина на посту премьера: рост доходов россиян, адресная поддержка бедных, помощь бизнесу

Какие первые шаги предпримет на своем посту будущий премьер Михаил Мишустин? Это больше всего интересовало депутатов Госдумы, собравшихся в четверг на пленарное заседание, чтобы проголосовать за предложенную президентом кандидатуру. Мишустин выступил перед депутатами с речью, в которой изложил свою программу. (подробности)