«Могли дать три года за наркотики, а ограничились штрафом»: Независимый эксперт прокомментировал судебное решение по делу актрисы Бочкаревой

В соцсетях активно обсуждают решение Преображенского суда по делу актрисы Натальи Бочкаревой. Напомним, в сентябре звезду сериала «Счастливы вместе» (она играла Дашу Букину) задержали за рулем машины без прав. Полицейские предложили пройти медосвидетельствование. Женщина отказалась, но передала инспекторам пакетик с кокаином, который прятала в трусиках.

Завели уголовное дело по статье «Хранение наркотиков» (употребление экспертиза вроде как не подтвердила). Это до 3 лет тюрьмы. Но в конце прошлого года дознание (подразделение полиции, которое проводит предварительное расследование) попросило суд прекратить уголовное преследование Бочкаревой и ограничиться штрафом. Сегодня Преображенский суд удовлетворил это ходатайство, Наталья Бочкарева должна будет выплатить в пользу государства 30 тысяч рублей.

Перечисляя смягчающие обстоятельства, дознаватель рассказал в суде, что Бочкарева - помимо всего прочего - несколько раз отправляла деньги в детский благотворительный фонд. Соцсети возмущены: даже на видео есть, как актриса признается гаишникам, что припрятала кокаин. Традиционный вопрос: «А если бы на ее месте был никому неизвестный Вася Пупкин, он бы уже срок мотал, да?»

Но с точки зрения закона, объясняют специалисты, решение суда ничего не нарушает.

- В законодательстве прописана процедура: орган, осуществляющий предварительное расследование, может передавать в суд материалы о прекращении уголовного дела и просить ограничиться судебным штрафом, - говорит адвокат Евгений Корчаго. - Это касается дел небольшой или средней тяжести, если обвиняемый раскаялся, а потерпевших нет. В деле Бочкаревой все именно так.

- Почему как смягчающее обстоятельство фигурирует то, что актриса уже после своего задержания несколько раз перевела деньги на благотворительность? (В суде озвучили, что один из траншей - на 50 тысяч рублей, - Авт.).

- Норма, о которой мы говорим, существует уже несколько лет. Но в прошлом году Верховный суд отдельно разъяснял, что она может применяться, если фигурант дела загладил ущерб перед государством, пожертвовав на благотворительность. Пользы для общества от этого, согласитесь, будет больше, чем просто держать человека в тюрьме. Это абсолютно рабочая ситуация. В моей практике были случаи, когда уголовное дела прекращались и назначались судебные штрафы самым обычным людям, не мажорам и не олигархам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755736" frameborder="0"></iframe> Наталья Бочкарева прибыла в Преображенский суд со свитой адвокатов и охранников.

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