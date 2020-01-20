Пойманной с наркотиками Бочкаревой выносят приговор: звезда сериала "Счастливы вместе" стыдливо прятала лицо
Суд над попавшейся с наркотиками Натальей Бочкаревой вызвал дикий ажиотаж. Звезда сериала "Счастливы вместе" приехала на заседание в окружении адвокатов и охранников. Актриса стыдливо прятала лицо от назойливых папарацци.
Наталью Бочкареву не узнать. Вместо привычных декольте до талии - на актрисе застегнутая на все пуговицы белая блузка. Довершают строгий образ - очки в широкой оправе и распущенные волосы. За ними, а также за материалами своего дела, можно спрятать лицо. Что и продемонстрировала актриса в зале Преображенского суда, где решается ее судьба.
Лицо звезды экрана непроницаемо. От кокетства не осталось и следа. Невооруженным взглядом видно, что Бочкаревой процедура неприятна. Но делать нечего - на кону либо штраф, либо реальный срок.
Звезда сериала "Счастливы вместе" приехала на заседание в окружении адвокатов и охранников.Фото: Иван МАКЕЕВ
Уголовное дело о хранении кокаина в отношении звезды сериала "Счастливы вместе" следствие просит прекратить. И теперь дело за судом.
Напомним, скандал с Натальей Бочкаревой произошел в конце сентября 2019 года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была актриса, для проверки документов. Полицейские обратили внимание на то, что женщина вела себя странно и спросили, не употребляла ли та запрещенные вещества. Она не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.
Актриса стыдливо прятала лицо от назойливых папарацци.Фото: Иван МАКЕЕВ
Позже артистка опровергала эту информацию. Делает она это и по сей день. В октябре 2019 года Бочкареву лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Решение было принято из-за отказа от медосвидетельствования.
Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.
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ИСТОЧНИК KP.RU