«Загладила свою вину благотворительностью»: Актрису Наталью Бочкареву, которую поймали с наркотиками, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Перед самым Новым годом московская полиция заявила, что дело актрисы Натальи Бочкаревой - пойманной с наркотиками - закрыто. Хотя к тому времени материалы уже ушли в Пресненский суд. Следствие обратилось к суду с постановлением о прекращении дела и попросило назначить 39-летней звезде сериала «Счастливы вместе» штраф. Заседание назначили на 20 января...

«ИМЕЮ ТРУБОЧКУ И МЕШОЧЕК»

Начиналась эта история громко. Теплой сентябрьской ночью инспекторы ГИБДД остановили на Стромынке «Кадиллак». За рулем сидела женщина. Водительских прав у нее не было. Она заметно нервничала. И вообще, вела себя довольно странно. Полицейские предложили даме проехать на медосвидетельствование. Женщина наотрез отказалась. А после дежурного вопроса - а нет ли у нее каких-либо запрещенных веществ - сама вытащила пакетик с белым порошком, спрятанный... в трусиках. И прокомментировала это на камеру:

- Я имею свернутую в трубочку купюру и мешочек, в котором у меня остатки вещества.

- Какого?

- Кокаин...

- Позже эксперты подтвердят: в пакетике - 0,69 грамма кокаина.

О том, что перед ними известная актриса, полицейские поняли уже оформляя протокол. (Сразу не признали). 39-летняя Наталья Бочкарева. Звезда кино и сериалов.

Оперативное видео с места задержания быстро разлетелось по соцсетям. Подзабытая было Актриса снова оказалась в эпицентре внимания. Правда, сама Наталья Бочкарева заявила журналистам, что информация о ее задержании с наркотиками - фейк и она подаст в суд на любого, кто будет об этом писать! Опровержения получились неуклюжими: в полиции-то уже возбудили реальное уголовное дело по статье «Незаконное хранение и употребление наркотиков». (Это до 3 лет тюрьмы). Арестовывать артистку не стали, отпустили под подписку о невыезде. В октябре мировой суд лишил ее водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

РАЗВЕДКА

С небольшим опозданием к зданию суда подкатил целый кортеж - шикарный «Мерседес» и «Гелендваген». Из второй машины вышла Бочкарева - в сопровождении сразу четырех мужчин.

В этот момент у зала суда актрису поджидала большая толпа журналистов - камеры выстроились вдоль коридора метров на двадцать. Только что красной дорожки не хватало, как в былые времена. Но такой интерес прессы звезду сериала «Счастливы вместе» явно смутил. К залу подошли только двое то от телохранителей, то от друзей. Посмотрели-посмотрели и молча ушли.

- Сдается мне, что это было разведка, - пробормотал кто-то из журналистов.

В этот момент Бочкарева скрывалась от журналистов на другом этаже, решая - идти или не идти. Все это время актриса камер избегала, максимум - пара реплик по телефону. Хотя, казалось бы, хороший шанс хоть как-то реанимировать карьеру. Все-таки «Счастливы вместе» схлопнулись еще семь лет назад и с тех пор заметных ролей у Натальи Бочкаревой толком не было.

Получается, выйти к журналистам Бочкарева побаивается, но не явиться на суд тоже не может - иначе в следующий раз ее сюда доставят сотрудники полиции. Картинка по телеку ещё круче получится!

Сомнения кинодивы затянулись на добрый час.

И вдруг резко открывается дверь черного входа (ждали с другой стороны - все камеры повернуты к лифтам) и Бочкарева в несколько шагов достигает зала суда. Рядом с ней - мужчины из давешней «разведки».

Наталью Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ

ВИНУ ПРИЗНАЛА, ПОСТРАДАВШИХ НЕТ

Зал суда - совсем небольшая комната. Пустили только десяток журналистов. (Больше не влезло!).

Наталья - в элегантных тёмных очках. Спрятались с адвокатом от камер за двумя листочками бумаги и обсуждают что-то, шушукаются. Рядом - подруга из группы поддержки. И крепкий бородатый мужчина в кожанке. Это точно телохранитель.

Вопросы прессы Наталья Бочкарева игнорирует. По лицу видно, что волнуется. Сейчас судья будет решать - судить ее по «уголовке» или достаточно штрафа.

- Дознание выходит с ходатайством о назначении Бочкаревой Н. В. за совершенное правонарушение штрафа, - обратился к судье ответственный сотрудник полиции. - Бочкарева полностью признаёт свою вину. Впервые совершила подобное. Ранее не судима. Характеризуется положительно. Свою вину она загладила путем перевода денег в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который создан для помощи детям с ограниченными возможностями.

Актриса подтвердила:

- Да, я признаю свою вину.

И напомнила, что наркотики выдала полицейским сама.

Прокурор полностью согласен со следствием: штрафа - хватит.

- У обвиняемой двое несовершеннолетних детей. В результате ее действий не пострадал. А свою вину она загладила благотворительностью.

Какие суммы артистка переводила на благотворительность - неизвестно. В суде озвучили содержание только одной платежки: 50 тысяч рублей.

Судья Валерия Чеботарь минут двадцать листает материалы уголовного дела. Справки, экспертизы, протоколы, благодарственные письма актрисе от разных организаций. «Психическими заболеваниями не страдает... Является учредителем и преподавателем школы-студии Натальи Бочкаревой...»

Адвокат дополняет, что во время экспертизы наркотики в крови актрисы не нашли.

Какие суммы артистка переводила на благотворительность - неизвестно. В суде озвучили содержание только одной платежки: 50 тысяч рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ

Судья уходит в совещательную комнату и возвращается через рекордные десять минут.

- Суд считает возможным уголовное дело прекратить... Ходатайство - удовлетворить. Дело - прекратить. Освободить Наталью Бочкаревой от уголовной ответственности. Штраф - 30 тысяч рублей в пользу государства... Вещественное доказательство, кокаин, уничтожить...

Вывели Бочкареву из зала так же стремительно, как завели: охрана и приставы (!) оттеснили журналистов и - в черный выход. Снимающим операторам и фотографам охранники били по рукам, принижения приемчики из регби. Через полминуты актрису усадили в черный «Мерс» (судебные приставы продолжали прикрывать это бегство), который сорвался с места вслед за ведущим «Гелендвагеном»...

Такой гиперопеки не приходилось видеть даже на процессах с участием высокопоставленных чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пойманной с наркотиками Бочкаревой выносят приговор: звезда сериала "Счастливы вместе" стыдливо прятала лицо

Суд над попавшейся с наркотиками Натальей Бочкаревой вызвал дикий ажиотаж. Звезда сериала "Счастливы вместе" приехала на заседание в окружении адвокатов и охранников. Актриса стыдливо прятала лицо от назойливых папарацци. (подробности)

Кокаиновое дело Натальи Бочкаревой: звезда сериала "Счастливы вместе" может отделаться лишь штрафом

Наталья Бочкарева может избежать тюрьмы после скандала с наркотиками. Уголовное дело о хранении кокаина в отношении звезды сериала "Счастливы вместе" следствие просит прекратить. (подробности)