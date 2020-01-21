2020-01-21T20:04:58+03:00
Политика

Биография Юрия Борисова: Вице-премьер, который умеет соблюсти интересы и оборонки, и военного заказчика

Рассказываем биографию Юрия Борисова. Человека, который сохранит пост вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса
Александр КОЦ@sashakots
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Юрий Борисов. Фото: Михаил Метцель/ТАССЮрий Борисов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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21 января 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатов на должности членов правительства. Публикуем биографию нового-старого вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова.

После окончания Пушкинского высшего командного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны Юрий Борисов проходил службу в армии на офицерских должностях. Затем поступил в МГУ на факультеты вычислительной математики и кибернетики, окончив его в 1985 году.

В 1998-м он уволился в запас, возглавив ЗАО «Модуль», занимавшееся разработкой авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем. В 2004 перешел на должность начальника Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности. Спустя три года стал заместителем главы Агентства, контролировал исполнение целевой программы развития радиоэлектронники, внедрял спутниковую систему ГЛОНАСС.

С 2012 по 2018 годы был замом министра обороны России, отвечая за военно-техническое обеспечение армии и флота, модернизацию вооружений, размещение гособоронзаказа. В мае 2018-го назначен вице-премьером по оборонке. Также возглавляет Авиационную коллегию при правительстве.

Юрий Борисов женат, имеет двух сыновей.

- Борисов - одна из лучших фигур на этом посту. Человек, который имеет опыт и военной службы, и работы в ОПК, и руководства частным предприятием... Прекрасно знает всю кухню изнутри, - прокомментировал «КП» главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам эксперта, Борисов не делает громких заявлений, очень близок к реальности, понимает, в какие сроки какие проекты можно реализовать, умеет согласовать интересы оборонки и военного заказчика.

- А это непросто - одни хотят побольше и подешевле, а другие подороже и подольше, - говорит Мураховский. - В целом под его руководством удается выполнять программу вооружений, причем с процентным исполнением, недостижимым ранее за весь постсоветский период - 97-98%. Программа вооружений - это очень долгосрочная история, финиша тут не будет. По некоторым направлениям мы сумели даже убежать от развитых стран. Это и сверхзвук управляемый, некоторые виды высокоточных образцов, радиоэлектронной борьбы. Да, есть проблемные точки. Это и флот с его долгими циклами строительства, и электроника - она у нас с советского времени не самая передовая. Тем не менее, мы пытаемся в рамках разумного работать по принципу необходимого и достаточного. И Борисов достойно показал себя на этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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