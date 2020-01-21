Биография Сергея Шойгу: Министр обороны, который любит рисовать и играть в хоккей

Сергей Шойгу, пожалуй, один из немногих членов нового правительства, который не нуждается в представлении. В рейтинге доверия политикам весь прошлый год он уверенно удерживал второе место - после президента.

По специальности министр обороны - инженер-строитель. Окончив Красноярский политтех, прошел путь от мастера до управляющего трестом. В конце 80-х был вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, затем - инструктором Красноярского крайкома КПСС.

Переехав в 1990-м в Москву, становится замом председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. С 1991-го начинается его карьера главного спасателя России. Сначала - в должности председателя Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, затем - ранге министра он поднял российскую спасательную службу на мировой уровень. Специалисты МЧС неоднократно выезжали на землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия по всему миру, самоотверженно спасая людей.

В мае 2012 года на несколько месяцев Шойгу возглавляет Московскую область, а уже в ноябре занимает пост министра обороны. Под его руководством имидж Российской армии значительно растет, престиж службы становится делом обычным. А операции по возвращению Крыма и уничтожению ИГИЛ (запрещенной в РФ) в Сирии делают Шойгу самым популярным министром в стране.

Министр обороны также президент Русского географического общества. Отпуск Сергей Шойгу любит проводить на родине - в Туве. Среди его главных увлечений - рисование, которому он, по его признанию, научился сам, и хоккей.

- Шойгу вообще эффективен на любой должности, - считает военный эксперт Игорь Коротченко. - Вооруженные силы он сделал современными, пользующимися авторитетом в стране и мире. Преобразование идет активно. А главная задача, которая должна быть решена уже в этом году, - выйти на контрольные цифры комплектования новыми вооружением и техникой. Думаю, личные качества Шойгу, его успешность и эффективность - и есть причина, по которой министр обороны остался на своем месте. Но его назначение - все-таки прерогатива президента, а не премьера Мишустина.