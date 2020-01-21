Российские аэропорты ищут больных новым коронавирусом среди туристов из Китая

Коронавирус 2019-nCoV, уже названные «китайской пневмонией» продолжает свирепствовать: у почти трехсот человек диагноз подтвержден. На вечер вторника 6 человек умерли, десятки - в тяжелом состоянии.

Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения заговорили в конце декабря. Тогда все заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов в городе Ухань (провинция Хубей, Китай). У подхвативших вирус поднималась температура, начинался кашель, затем развивалось чувство нехватки воздуха. Рентген показывал пневмонию у всех пострадавших.

Выяснилось, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вначале вирусологи не видели в нем важной угрозы: инфекция передавалась человеку от животного. Видимо, на рынок Уханя попали животные, являющееся носителем вируса. Однако уже в понедельник вечером появилась информация, что инфекция проторила путь от человека - к человеку. Зарегистрированы были больные с симптомами «китайской пневмонии», которые на рынке не бывали, а лишь контактировали с заразившимися там гражданами. Среди них - 15 медиков, работавших с пациентами, госпитализированными из-за «китайской пневмонии». Вспышка уже шагнула далеко за пределы города Уханя: пациенты с симптомами поражения коронавирусом зарегистрированы в Южной Корее, Таиланде, Японии, других регионах Китая. А если вирус передается от человека к человеку, многочисленные туристы легко могут разнести его по всему свету.

Поэтому российские аэропорты усилили досмотр прибывших из Китая туристов для выявления зараженных вирусом «китайской пневмонии». Уже известно, что Шереметьево, Внуково, а также Иркутский и Екатеринбургский аэропорты (те, где поток туристов из Китая особенно велик) уже повысили бдительность.

Роспотребнадзор России мониторит эпидемиологическую обстановку у восточных соседей. Ведомство отработало алгоритм действий медперсонала при подозрении, что обнаружен заболевший коронавирусом - немедленная изоляция пациента, наблюдение за контактными лицами. Ведется контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае подозрения на коронавирусную инфекцию.

А власти КНДР, тем временем, приняли решение временно закрыть границу для иностранных туристов, сообщает агентство Reuters.

В среду, 22 января, состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное проблеме распространения «китайской пневмонии».

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