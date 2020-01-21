2020-01-21T19:13:37+03:00
Здоровье

Российские аэропорты ищут больных новым коронавирусом среди туристов из Китая

Меры предосторожности усилены в связи с мощной вспышкой неизвестной ранее инфекции
Анна НИКОЛАЕВААлина МАКЕЕВА
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Проверка температурным сканером туристов, прилетающих из Китая, в Международном аэропорту Алматы в Казахстане.Проверка температурным сканером туристов, прилетающих из Китая, в Международном аэропорту Алматы в Казахстане.Фото: REUTERS
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Коронавирус 2019-nCoV, уже названные «китайской пневмонией» продолжает свирепствовать: у почти трехсот человек диагноз подтвержден. На вечер вторника 6 человек умерли, десятки - в тяжелом состоянии.

Впервые о вспышке пневмонии неизвестного происхождения заговорили в конце декабря. Тогда все заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов в городе Ухань (провинция Хубей, Китай). У подхвативших вирус поднималась температура, начинался кашель, затем развивалось чувство нехватки воздуха. Рентген показывал пневмонию у всех пострадавших.

Выяснилось, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вначале вирусологи не видели в нем важной угрозы: инфекция передавалась человеку от животного. Видимо, на рынок Уханя попали животные, являющееся носителем вируса. Однако уже в понедельник вечером появилась информация, что инфекция проторила путь от человека - к человеку. Зарегистрированы были больные с симптомами «китайской пневмонии», которые на рынке не бывали, а лишь контактировали с заразившимися там гражданами. Среди них - 15 медиков, работавших с пациентами, госпитализированными из-за «китайской пневмонии». Вспышка уже шагнула далеко за пределы города Уханя: пациенты с симптомами поражения коронавирусом зарегистрированы в Южной Корее, Таиланде, Японии, других регионах Китая. А если вирус передается от человека к человеку, многочисленные туристы легко могут разнести его по всему свету.

Поэтому российские аэропорты усилили досмотр прибывших из Китая туристов для выявления зараженных вирусом «китайской пневмонии». Уже известно, что Шереметьево, Внуково, а также Иркутский и Екатеринбургский аэропорты (те, где поток туристов из Китая особенно велик) уже повысили бдительность.

Роспотребнадзор России мониторит эпидемиологическую обстановку у восточных соседей. Ведомство отработало алгоритм действий медперсонала при подозрении, что обнаружен заболевший коронавирусом - немедленная изоляция пациента, наблюдение за контактными лицами. Ведется контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае подозрения на коронавирусную инфекцию.

А власти КНДР, тем временем, приняли решение временно закрыть границу для иностранных туристов, сообщает агентство Reuters.

В среду, 22 января, состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, посвященное проблеме распространения «китайской пневмонии».

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К вечеру понедельника стало известно о 217 случаях заражения коронавирусом нового типа в Китае. Ранее власти сообщили, что болезнь привела к летальному исходу у троих больных. Еще 35 находятся в тяжелом состоянии. При этом впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков. (подробности)

«Китайская» пневмония: угрожает ли России новый опасный вирус из Поднебесной

Число больных растет, а ученые пока не могут выяснить, как люди заражаются тяжелой инфекцией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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