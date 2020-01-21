2020-01-21T20:31:42+03:00
Политика

Биография Константина Чуйченко: Нового министра юстиции, который прослыл душой компании

Рассказываем, что известно о новом министре юстиции Константине Чуйченко
Андрей СЕДОВ
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Новым министром юстиции может стать Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССНовым министром юстиции может стать Константин Чуйченко. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Михаил Мишустин представил Путину новый состав кабмина. С его подачи новым министром юстиции может стать Константин Чуйченко. Рассказываем его биографию. Родился 12 июля 1965-го в Липецке. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета в 87-м. Учился в одной группе с Дмитрием Медведевым. начал работу с должности стажера, следователя прокуратуры в Ленинграде. Служил офицером в органах госбезопасности.

В 92-м стал исполнительный директор АО «Интерюраудит де Фариа и Т». Потом перешел в «Газпром». До 2008-го был начальником юридического департамента и членом правления.

С 2008-го по 2018 годы был помощников президента, начальником Контрольного управления администрации президента.

В мае 2018 года стал зампредом правительства (руководителем аппарата).

Семья Чуйченко состоит из пяти человек - это он, супруга и трое дочерей. В студенческие годы, как рассказывали его друзья, чиновник был душой компании и устраивал в своей квартире большие тусовки.

- Там не только их группа была, - рассказал журналистам Эдуард Макаров из второй группы. - Как-то раз приехали - человек сорок у него на квартире. Он умел дружить, и, как мне кажется, ребята к нему тянулись. Он всегда был готов помочь. Даже обращался к отцу, когда нам, неленинградцам, трудно было купить билеты на поезд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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