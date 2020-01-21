Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа в правительстве России

Министерству по делам Северного Кавказа не нашлось места в структуре нового российского правительства, а его бывший руководитель Сергей Чеботарев сменит место работы.

Упразднение данного министерства можно связать с несколькими моментами. Во первых, за последние годы управляемость регионом увеличилась ( в том числе, благодаря кадровому усилению из Москвы ). Во вторых, полпредом в регион назначен бывший генпрокурор Юрий Чайка, человек как с большим аппаратным весом, так и с серьезным опытом решения проблем разного рода.

А вот что думает по поводу «усечения» данной структуры директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников:

- Кальки правительства Медведева в кабинете минстров Мишустина быть и не могло. Что касается Северного Кавказа — министерство по делам этих территорий было создано по аналогии с министерством по делам Дальнего Востока, которое позже вязло себе под контроль еще и работу по Арктике. И основное направление усилий России все-таки идет туда. Движение на восток — наша стратегия. Движение на Кавказ — такого в глобальной российской стратегии нет. В этом отношении два министерства совершенно неравновесны.

Постепенно Северный Кавказ становится вполне обыденным регионам. Да, со своими проблемами, но не сильно отличающимся от прочих российских регионов. И если Дальний Восток и Арктика — это фронтир России, место гллобального продвижения, то Кавказ таковым не является.

И необходимость в таком министерстве постепенно отпадала. Управляемость очевидно выросла. И в Дагестане - с приходом Васильева, и в других республиках. Есть позитивные тенденции в Ингушетии и в Чечне. Горячих точек как прежде там нет.

Да, оставались чисто лоббистские интересы , финансовые — привлечение федеральных денег в регион имело немало интересантов, но это пролоббировать не сумели. Другой логики сохранения такого министерства не было

Что касается назначения экс генпрокурора Чайки в регион - не думаю, что это связано так уж напрямую с упразднением Минкавказа. Его предшественник Устинов тоже в свое время уходил на Северный Кавказа — был полпредом в Южном федеральном округе . Но здесь ничего сверхъестественного нет.