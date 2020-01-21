Биография Дмитрия Григоренко: Аппарат Мишустина возглавит налоговик с 20-летним стажем

Будущий глава Генпрокуратуры Игорь Краснов пообещал бороться с нарушениями в низовых инстанциях, вступить в диалог с обществом и не устраивать кадровых «зачисток»

Профильные комитеты Совета Федерации одобрили отставку генпрокурора Юрия Чайки и назначение на этот пост Игоря Краснова