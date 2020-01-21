2020-01-21T20:19:35+03:00
Политика

Биография Дмитрия Григоренко: Аппарат Мишустина возглавит налоговик с 20-летним стажем

41-летний уроженец Нижневартовска Дмитрий Григоренко станет вице-премьером нового правительства. представляем его биографию
Игорь ЯКУНИН
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Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет Дмитрий ГригоренкоНовым вице-премьером — главой аппарата правительства станет Дмитрий ГригоренкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Биография Дмитрия Григоренко, нового вице-премьера правительства России.

Дмитрий Юрьевич сразу после школы поступил в Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета. Учился на юриста, диплом получил в 2000 году и начал работать инспектором в налоговых органах Краснодара. Потом замещал должность главного налогового инспектора Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам. Все 2000-е и 2010-е его карьера медленно, но неуклонно шла в гору исключительно в налоговых структурах. Он руководил разными отделами и направлениями — от аналитического до отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов.

С 2013-го возглавлял Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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