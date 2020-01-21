2020-01-21T21:22:40+03:00
Политика

Биография Марата Хуснуллина: что известно о новом вице-премьере

Он будет курировать строительство и региональное развитие на посту вице-премьера вместо Виталия Мутко. Рассказываем о биографии Марата Хуснуллина
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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При Марате Хуснуллине Москва вошла в тройку лидеров по темпам строительства дорогПри Марате Хуснуллине Москва вошла в тройку лидеров по темпам строительства дорогФото: Иван МАКЕЕВ
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Покидает кресло Виталий Мутко, который курировал строительство и региональное развитие на посту вице-премьера. Его место займет заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Марату Шакирзяновичу 53 года. Женат, отец троих детей (сын и две дочери). Он родом из Казани. По образованию «экономист», является кандидатом экономических наук. Окончил Казанский финансово-экономический институт, а в 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1983 с должности лаборанта обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института. Два года отслужил в Советской армии и снова вернулся в институт. Уже с 1987 года стал работать председателем строительного кооператива «Темп» в Казани. В период с 1995 по 2000 год возглавлял компании «Интерпластсервис» и строительную торгово-промышленную фирму «Ак Барс» в Казани.

В 2001 году Марат Хуснуллин стал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Через девять лет (с 2010 года) переехал в Москву, где возглавил Департамент городского строительства. С 2013 года стал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

За эти годы при Марате Хуснуллине Москва вошла в тройку лидеров по темпам строительства дорог - с 2011 по 2018 годы было построено 800 км дорог. К тому же реализованы проекты Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, проведена реконструкция МКАД. Больше дорог строят только в Пекине и Шанхае. В Москве дорожные объекты в круглосуточном режиме строят порядка 30–40 тысяч человек. При Марате Хуснуллине введены в эксплуатацию более 80 станций метро, а это более 150 километров новых линий, восемь электродепо метро и МЦК, БКЛ.

За последние восемь лет в городе было построено 360 школ, детских садов, в их числе и 86 медицинских объектов. Построены башни «Москва-Сити», с нуля парк «Зарядье» возле Кремля, отреставрирован к Чемпионату мира по футболу стадион «Лужники», а также стадион «Динамо». Начата программа реновации жилья в Москве предусматривает расселение более 350 тысяч квартир (включено 5173 дома). Уже вводятся 206 домов. С момента присоединения к столице новых территорий, Марат Хуснуллин стал курировать и строительную политику в Новой Москве. Одним из знаковых объектов 2019 года стало завершение строительства первой очереди клинической больницы с профильным роддомом в Коммунарке.

Награды за труд:

- почетное звание «Почетный строитель России»;

- почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан»;

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

- почетное звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России»;

- почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации»;

- медаль МЧС России «За усердие»;

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

- почетное звание «Почетный строитель города Москвы» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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