2020-01-21T21:28:27+03:00
Политика

Биография Владимира Колокольцева: Министр внутренних дел сохранил должность в новом правительстве

Владимиру Колокольцеву 58 лет. Рассказываем о биографии министра внутренних дел
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На должность министра Внутренних дел России Колокольцев назначен в мае 2012На должность министра Внутренних дел России Колокольцев назначен в мае 2012Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Он из семьи рабочих. Уроженец Пензенской области, в полиции с 1982-го года. В молодости снимался в роли оперативника в фильме «На углу у Патриарших» и «Невидимый дирижер». В начале 90-х был начальником одного из самых беспокойных отделений полиции в центре Москвы (108-го отделения), где активно боролся с оргпреступностью.

Перед назначением на должность министра также возглавлял полицию Орловской области, Департамент угрозыска МВД России и полицию Москвы.

На должность министра Внутренних дел России Колокольцев назначен в мае 2012. Сохранил свою должность в 2018 и 2020 году. Доктор юридических наук. Женат, воспитывает сына и дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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