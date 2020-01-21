Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: Состав правительства и скорость, с которой его формировали - ну, очень обнадеживают!

- Обнародовали новый кабинет правительства. Антон Андреевич, вы же и в правительстве поработали, и теперь у вас - регион. Ваши ощущения, надежды и ожидания оправдываются?

- Вы знаете, надо посмотреть. Я уверен, что работа будет активизирована с учетом Послания президента и новых акцентов, которые прозвучали в выступлении президента -, и по линии нацпроектов, и социальной политики, экономического роста. Уверен, что то доверие, которое президент и парламент оказали, те люди, которые назначены, смогут оправдать.

А подробнее?

- Не буду делать прогнозов. Могу сказать, что очень рад за Максима Решетникова (глава Минэкономразвития. а.Г.) – своего коллегу, бывшего пермского губернатора. Считал его одним из лучших представителей новой волны губернаторов. Очень знающий, умный и динамичный человек. Пользуясь случаем, хочу ему пожелать удачи.

- А как вам остальные?

- Со многими коллегами мы уже работали. Есть люди, которые возглавляли контрольные ведомства – Росздравнадзор, Рособрнадзор, которые сейчас возглавили соответствующие министерства – здравоохранения, просвещения. Персонально многих знаю.

Есть люди для меня лично новые, их немного, несколько человек. Думаю, со всеми познакомимся.

- Самое главное - что для них теперь?

- Очень важно, чтобы правительство работало вместе с регионами. Михаил Владимирович Мишустин на этом особо акцентировал внимание и во время выступления в Госдуме. Поэтому мы, руководители регионов, региональная команда, во всяком случае, то, что мы слышим, нас это вполне обнадеживает на продолжение активной работы и взаимодействия с правительством.

Мы и с прошлым составом достаточно активно и плотно работали. Многое у нас получалось. И хорошо получалось. Думаю, что и в этом составе будет так же. Надеемся на еще более плотное взаимодействие. Надежды на лучшее региональная власть в Калининградской области, конечно, определенные испытывает. Хотя не могу сказать, что к нам не было какого-то внимания. Мы всегда были в фокусе.

- Вам не кажется, что женщин поменьше стало?

- Если говорить про состав: мужчины – женщины, там же Виктория Абрамченко из Росреестра стала вице-премьером. Если говорить про вице-премьеров, там баланс соблюден.

Но Министерство здравоохранения и Министерство просвещения – да, у нас из женских превратились в мужские. Но самое главное – не это. Главное – эффективная работа.

У нас в правительстве Калининградской области, я не считал специально, но женщин, по-моему, точно 50 процентов, если не больше. Работают они хорошо.

- Вам не кажется, что помолодело правительство?

- Не могу сказать. Это надо провести отдельно анализ по возрастам.

- Кому сегодня будете звонить и поздравлять?

- Максиму Решетникову я пока не звонил, я написал ему эсэмэску. В ближайшее время буду в Москве, постараюсь лично всех поздравить.

Но поздравление – это такое дело второстепенное. Нужно активно начинать работать и какие-то вопросы регионального масштаба решать с коллегами из правительства.

Думаю, что поздравления и эмоциональные впечатления у нас закончатся сегодня-завтра. И завтра уже после обеда мы начнем активно планировать визиты в Москву или, наоборот, приглашать коллег к нам.

- Очень быстро все как-то произошло...

- Это хорошо. Это правильно – не затягивать такие решения. Это устраняет неопределенность. А неопределенность всегда рождает слухи и мешает работе. Я лично рад, что так быстро все определилось.

- Спасибо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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