Слуцкий рассказал, как Лавров обезоруживает самых серьезных противников
В Госдуме приветствуют сохранение поста министра иностранных дел России за Сергеем Лавровым.
- Решение логичное и абсолютно правильное в нынешней внешнеполитической ситуации.
Считаю так не потому, что мы старинные друзья. Лавров - уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику и обладающий колоссальным опытом. Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора. А это порой обезоруживает самых серьезных противников, - отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пожелав министру здоровья, сил и дальнейших успехов на благо России.
Напомним, во вторник был объявлен состав нового правительства РФ, в которое вошел 69-летний и.о.главы МИД России Сергей Лавров. Этот пост он занимает с 2004 года.
Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые
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ИСТОЧНИК KP.RU
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