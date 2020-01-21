2020-01-21T23:05:14+03:00
Политика

Слуцкий рассказал, как Лавров обезоруживает самых серьезных противников

В Госдуме приветствуют переназначение главы МИД РФ
Ася ХОВАНСКАЯ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В Госдуме приветствуют сохранение поста министра иностранных дел России за Сергеем Лавровым.

- Решение логичное и абсолютно правильное в нынешней внешнеполитической ситуации.

Считаю так не потому, что мы старинные друзья. Лавров - уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику и обладающий колоссальным опытом. Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора. А это порой обезоруживает самых серьезных противников, - отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пожелав министру здоровья, сил и дальнейших успехов на благо России.

Напомним, во вторник был объявлен состав нового правительства РФ, в которое вошел 69-летний и.о.главы МИД России Сергей Лавров. Этот пост он занимает с 2004 года.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

КСТАТИ

Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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