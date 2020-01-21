Слуцкий рассказал, как Лавров обезоруживает самых серьезных противников

В Госдуме приветствуют сохранение поста министра иностранных дел России за Сергеем Лавровым.

- Решение логичное и абсолютно правильное в нынешней внешнеполитической ситуации.

Считаю так не потому, что мы старинные друзья. Лавров - уникальный дипломат с огромным авторитетом в мире, блестяще знающий международную проблематику и обладающий колоссальным опытом. Очень сильный и жесткий переговорщик, которому никогда не отказывает потрясающее чувство юмора. А это порой обезоруживает самых серьезных противников, - отметил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пожелав министру здоровья, сил и дальнейших успехов на благо России.

Напомним, во вторник был объявлен состав нового правительства РФ, в которое вошел 69-летний и.о.главы МИД России Сергей Лавров. Этот пост он занимает с 2004 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

КСТАТИ

Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

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