2020-01-22T00:03:03+03:00
Общество

Крым наш! Но деньги лучше пересчитать

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин побывал на присоединившемся к России полуострове и пришел в замешательство. Бизнесмены, приехавшие сюда с остальной страны - вкладывать деньги и открывать предприятия, - сталкиваются с жуткой бюрократией
Владимир ВОРСОБИН
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Крым мог стать для российского бизнеса морем возможностей. Но пока остается полуостровом, где не рады даже своим «чужакам».Крым мог стать для российского бизнеса морем возможностей. Но пока остается полуостровом, где не рады даже своим «чужакам».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Публикация после этой поездки так и называлась: «Почему из Крыма выживают русский бизнес». Она вызвала бурю читательских откликов на нашем сайте kp.ru.

Почитайте лишь некоторые из них - и многое поймете сами.

«ВСЕ ВЫЖМУТ И ПОМАШУТ РУЧКОЙ»

Александр:

Автор, а кроме бабла в буржуйском кармане, тебя ничего не волнует? Мне плевать на их прибыли-убыли. Мне ничего не перепадет... НО: теперь в меня в моем Крыму никто не впихивает чуждый мне язык, меня никто не заставляет воспевать фашистских прихвостней, я наконец-то спустя 23 года вновь живу в стране, которой горжусь. Так что, Крым - НАШ!

Гость:

В Крыму хотят, чтобы земля оставалась за их главарями-бизнесменами. Вы из Москвы приезжайте, стройте, но это будет принадлежать нам. Возможно, кто-то уже тихо купился турками, украинцами, чтобы землю русским не продавать. Может быть такое, что Россия отстроит Крым, всё выжмут из нас, а потом помашут ручкой. Нужно, чтобы в Крыму работали законы РФ. Нужны подстраховка, четкая гарантия инвесторам.

«НЕ В НАС ВБУХАЛИ!»

Степан:

Статью перечитайте, там ясно написано: «...строят толпы узбеков...» На крупные стройки местных тупо не берут. Почему же все обиды на нас? Судьи, прокуроры тоже давно не местные. А негатив на крымчан! Как-то не по-державному раздувать территориальную рознь. В статье правильно мужик сказал: «Нам-то,что с этих денег?» Да, стало круче смотреть со стороны, но в карманах у крымчан с этого не прибавилось! И поэтому мы не воспринимаем упреков: «В вас столько денег вбухали!» Не в нас вбухали!

Валерий:

Чтобы как то упорядочить работу инвесторов в Крыму, должен быть создан спецорган, например Департамент по развитию Крыма, причем все сотрудники должны быть назначены Москвой. Иначе НИЧЕГО не получится. Крым насквозь пронизан кумовством и коррупционными связями. Кое-где до сих пор находятся те, кто всякими способами будут мешать развитию Крыма российского. Неужели это непонятно?

«ТУРИСТЫ ВИДЯТ ТОЛЬКО ХАПУГ»

Крым:

Крым - прежде всего стратегический военный район. Там все под контролем. Впадать в пессимизм глупо. Где вы возьмете других людей? Быстро рождаются только кошки. Надо жить и работать. Переходные периоды всегда непросты.

ЭХЭ:

Каждый регион, господин Ворсобин, старается защитить интересы своих жителей, делая им скидки и облагая налогами чужаков. И правильно делают. Большинство крупных «инвесторов» зарегистрировано в столице и там же оседают налоги. Ну сколько можно!

Татьяна:

Я крымчанка и живу здесь всю жизнь! Мы искренне голосовали, радовались России. Но здесь остались люди с украинским менталитетом, которые ждали от России только материальные блага! Вот они все недовольны, им все мало! Власти в Крыму привыкли заниматься рэкетом и дербанить пришлых бизнесменов! Они привыкли так при Украине! Поэтому туристы приезжают и видят только хапуг, а простых жителей, которые пашут за копейки, не видят! Здесь все меняется к лучшему, и это видно! Но, когда я еду в другие места Крыма, мне становится грустно, потому что результат минимальный! А средства затрачены огромные! Очень жаль!

«ХАЛЯВА РАЗВРАТИЛА»

Игорь:

В Крым езжу с еще советского детства. За последние 5 - 6 лет действительно все поменялось в корне. Халявные деньги настолько развратили и продолжают развращать местное население, что прямо читается на лицах местных: «Ну и что, что вы сюда к нам приехали?.. Оставляйте свои деньги и валите обратно...» Очень жаль, это путь в никуда.

Прочитал:

Убрать слово «Крым», то же самое происходит в любой российской губернии. Вы попробуйте со стороны открыть бизнес. Хрен вам! В Крыму хоть пока все на виду, а по России закопают так, что никто и следов не сыщет.

Ха-ха-ха:

Автор, Крым - такая же часть России, как и остальные регионы. Вспомните стройки в Сочи, та же ситуация и отношение местных к этой стройке было. Но там была госкорпорация, у нее был план, а тут деньги просто высыпали, у чиновников крыша и поехала от такого злата. Приди в любой регион России с таким мешком денег, и у местных чиновников крышу сорвет.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Эти чиновники испортились. Несите следующих?

Владимир ВОРСОБИН

После выхода моей статьи о лютом бюрократическом хардкоре, царящем в Крыму, мне, конечно же, написали: «Ну как можно одним махом измазать в грязи 2,5 миллиона жителей полуострова?!»

Написали почти сразу. И я покорно ждал «продолжения банкета». Ну коль я замахнулся на столь тонкую, насквозь деликатную тему Крыма, было бы глупо рассчитывать на аплодисменты. Ну это как бросить камень в воду, а потом грустить, что ты весь мокрый.

Но вот что странно. Этот отклик оказался редким. Неожиданно, но даже сами крымчане (большинство) написали на нашем сайте (kp.ru) - мол, увы, но так оно в Крыму и есть. Инвесторов давят, бюджет пилят, материковых вытесняют.

Хотя, пишут, и вы, материковые, те еще жуки. Бывает похлеще наших....

Мол, так душат бизнес, любую инициативу по всей России... А ведь действительно. И вопрос «Что с этим делать?» обычно имеет следующие народно-популярные решения:

1. Плохих чиновников посадить (варианты: уволить, расстрелять).

2. Хороших чиновников назначить (приставив к ним честного прокурора).

3. В случае неудачи снова посадить испортившегося и назначить хорошего...

И этот бег по кругу, уверен, скоро приведет нас к еще более возмутительной истине. Разросшаяся вертикаль власти, которая поначалу была полезна для наведения порядка и обеспечения столь любимой россиянами «стабильности», переросла во что-то злокачественное. Разросшийся госаппарат, плодящий инструкции и предписания, обложивший каждое движение, каждый вздох налогом и согласованием, убивает все живое. Любую творческую или предпринимательскую инициативу. С лозунгами «Как бы чего не вышло», «Как подстраховаться, чтоб не стать крайним» или «Выполнить план по штрафам-посадкам и получить звездочку-премию» этот спрут спокойно хоронит производства, проекты на миллиарды рублей и просто выбрасывает не вписывающихся в его затхло-чиновничий стандарт светлые умы в заграницу.

И, выжигая таким образом все, до чего дотягивается чиновничья рука, власть российская (как ни парадоксально!) очень органично сожительствует с тем, что называется «местный менталитет». С желанием местных элит зарабатывать и приворовывать на том, что они давно поделили. Ну, например, в Крыму. Интерес местных - чужаков на полуостров не пускать. Причем руками чиновников. Ведь бюрократ российский, как говаривал Салтыков-Щедрин, убежден, что «Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать», потому местной власти люди свежие со стороны, с которых взять-то нечего, тоже не нужны...

И Москва пока не может сломить этот грустный тренд: в стремлении обеспечить порядок обязательно появляется и типовой Гоголевский Русский Чиновник, словно созданный лишь для одной цели - не пущать.

Что не пущать? - спросите.

Да на всякий случай - все!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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