Крым наш! Но деньги лучше пересчитать

Публикация после этой поездки так и называлась: «Почему из Крыма выживают русский бизнес». Она вызвала бурю читательских откликов на нашем сайте kp.ru.

Почитайте лишь некоторые из них - и многое поймете сами.

«ВСЕ ВЫЖМУТ И ПОМАШУТ РУЧКОЙ»

Александр:

Автор, а кроме бабла в буржуйском кармане, тебя ничего не волнует? Мне плевать на их прибыли-убыли. Мне ничего не перепадет... НО: теперь в меня в моем Крыму никто не впихивает чуждый мне язык, меня никто не заставляет воспевать фашистских прихвостней, я наконец-то спустя 23 года вновь живу в стране, которой горжусь. Так что, Крым - НАШ!

Гость:

В Крыму хотят, чтобы земля оставалась за их главарями-бизнесменами. Вы из Москвы приезжайте, стройте, но это будет принадлежать нам. Возможно, кто-то уже тихо купился турками, украинцами, чтобы землю русским не продавать. Может быть такое, что Россия отстроит Крым, всё выжмут из нас, а потом помашут ручкой. Нужно, чтобы в Крыму работали законы РФ. Нужны подстраховка, четкая гарантия инвесторам.

«НЕ В НАС ВБУХАЛИ!»

Степан:

Статью перечитайте, там ясно написано: «...строят толпы узбеков...» На крупные стройки местных тупо не берут. Почему же все обиды на нас? Судьи, прокуроры тоже давно не местные. А негатив на крымчан! Как-то не по-державному раздувать территориальную рознь. В статье правильно мужик сказал: «Нам-то,что с этих денег?» Да, стало круче смотреть со стороны, но в карманах у крымчан с этого не прибавилось! И поэтому мы не воспринимаем упреков: «В вас столько денег вбухали!» Не в нас вбухали!

Валерий:

Чтобы как то упорядочить работу инвесторов в Крыму, должен быть создан спецорган, например Департамент по развитию Крыма, причем все сотрудники должны быть назначены Москвой. Иначе НИЧЕГО не получится. Крым насквозь пронизан кумовством и коррупционными связями. Кое-где до сих пор находятся те, кто всякими способами будут мешать развитию Крыма российского. Неужели это непонятно?

«ТУРИСТЫ ВИДЯТ ТОЛЬКО ХАПУГ»

Крым:

Крым - прежде всего стратегический военный район. Там все под контролем. Впадать в пессимизм глупо. Где вы возьмете других людей? Быстро рождаются только кошки. Надо жить и работать. Переходные периоды всегда непросты.

ЭХЭ:

Каждый регион, господин Ворсобин, старается защитить интересы своих жителей, делая им скидки и облагая налогами чужаков. И правильно делают. Большинство крупных «инвесторов» зарегистрировано в столице и там же оседают налоги. Ну сколько можно!

Татьяна:

Я крымчанка и живу здесь всю жизнь! Мы искренне голосовали, радовались России. Но здесь остались люди с украинским менталитетом, которые ждали от России только материальные блага! Вот они все недовольны, им все мало! Власти в Крыму привыкли заниматься рэкетом и дербанить пришлых бизнесменов! Они привыкли так при Украине! Поэтому туристы приезжают и видят только хапуг, а простых жителей, которые пашут за копейки, не видят! Здесь все меняется к лучшему, и это видно! Но, когда я еду в другие места Крыма, мне становится грустно, потому что результат минимальный! А средства затрачены огромные! Очень жаль!

«ХАЛЯВА РАЗВРАТИЛА»

Игорь:

В Крым езжу с еще советского детства. За последние 5 - 6 лет действительно все поменялось в корне. Халявные деньги настолько развратили и продолжают развращать местное население, что прямо читается на лицах местных: «Ну и что, что вы сюда к нам приехали?.. Оставляйте свои деньги и валите обратно...» Очень жаль, это путь в никуда.

Прочитал:

Убрать слово «Крым», то же самое происходит в любой российской губернии. Вы попробуйте со стороны открыть бизнес. Хрен вам! В Крыму хоть пока все на виду, а по России закопают так, что никто и следов не сыщет.

Ха-ха-ха:

Автор, Крым - такая же часть России, как и остальные регионы. Вспомните стройки в Сочи, та же ситуация и отношение местных к этой стройке было. Но там была госкорпорация, у нее был план, а тут деньги просто высыпали, у чиновников крыша и поехала от такого злата. Приди в любой регион России с таким мешком денег, и у местных чиновников крышу сорвет.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Эти чиновники испортились. Несите следующих?

Владимир ВОРСОБИН

После выхода моей статьи о лютом бюрократическом хардкоре, царящем в Крыму, мне, конечно же, написали: «Ну как можно одним махом измазать в грязи 2,5 миллиона жителей полуострова?!»

Написали почти сразу. И я покорно ждал «продолжения банкета». Ну коль я замахнулся на столь тонкую, насквозь деликатную тему Крыма, было бы глупо рассчитывать на аплодисменты. Ну это как бросить камень в воду, а потом грустить, что ты весь мокрый.

Но вот что странно. Этот отклик оказался редким. Неожиданно, но даже сами крымчане (большинство) написали на нашем сайте (kp.ru) - мол, увы, но так оно в Крыму и есть. Инвесторов давят, бюджет пилят, материковых вытесняют.

Хотя, пишут, и вы, материковые, те еще жуки. Бывает похлеще наших....

Мол, так душат бизнес, любую инициативу по всей России... А ведь действительно. И вопрос «Что с этим делать?» обычно имеет следующие народно-популярные решения:

1. Плохих чиновников посадить (варианты: уволить, расстрелять).

2. Хороших чиновников назначить (приставив к ним честного прокурора).

3. В случае неудачи снова посадить испортившегося и назначить хорошего...

И этот бег по кругу, уверен, скоро приведет нас к еще более возмутительной истине. Разросшаяся вертикаль власти, которая поначалу была полезна для наведения порядка и обеспечения столь любимой россиянами «стабильности», переросла во что-то злокачественное. Разросшийся госаппарат, плодящий инструкции и предписания, обложивший каждое движение, каждый вздох налогом и согласованием, убивает все живое. Любую творческую или предпринимательскую инициативу. С лозунгами «Как бы чего не вышло», «Как подстраховаться, чтоб не стать крайним» или «Выполнить план по штрафам-посадкам и получить звездочку-премию» этот спрут спокойно хоронит производства, проекты на миллиарды рублей и просто выбрасывает не вписывающихся в его затхло-чиновничий стандарт светлые умы в заграницу.

И, выжигая таким образом все, до чего дотягивается чиновничья рука, власть российская (как ни парадоксально!) очень органично сожительствует с тем, что называется «местный менталитет». С желанием местных элит зарабатывать и приворовывать на том, что они давно поделили. Ну, например, в Крыму. Интерес местных - чужаков на полуостров не пускать. Причем руками чиновников. Ведь бюрократ российский, как говаривал Салтыков-Щедрин, убежден, что «Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать», потому местной власти люди свежие со стороны, с которых взять-то нечего, тоже не нужны...

И Москва пока не может сломить этот грустный тренд: в стремлении обеспечить порядок обязательно появляется и типовой Гоголевский Русский Чиновник, словно созданный лишь для одной цели - не пущать.

Что не пущать? - спросите.

Да на всякий случай - все!

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