Эти чиновники испортились. Несите следующих?

После выхода моей статьи о лютом бюрократическом хардкоре, царящем в Крыму, мне, конечно же, написали: «Ну как можно одним махом измазать в грязи 2,5 миллиона жителей полуострова?!».

Написали почти сразу. И я покорно ждал «продолжения банкета». Ну коль я замахнулся на столь тонкую, насквозь деликатную тему Крыма, было бы глупо рассчитывать на аплодисменты. Ну это как бросить камень в воду, а потом грустить, что ты весь мокрый.

Но вот что странно. Этот отклик оказался редким. Неожиданно, но даже сами крымчане (большинство) написали на нашем сайте - мол, увы, но так оно в Крыму и есть. Инвесторов давят, бюджет пилят, материковых вытесняют.

Хотя, пишут, и вы, материковые, те еще жуки. Бывает похлеще наших....

Мол, так душат бизнес, любую инициативу по всей России... А ведь действительно. И вопрос «Что с этим делать?» обычно имеет следующие народно-популярные решения:

1. Плохих чиновников посадить (варианты: уволить, расстрелять).

2. Хороших чиновников назначить (приставив к ним честного прокурора).

3. В случае неудачи снова посадить испортившегося и назначить хорошего...

И этот бег по кругу, уверен, скоро приведет нас к еще более возмутительной истине. Разросшаяся вертикаль власти, которая поначалу была полезна для наведения порядка и обеспечения столь любимой россиянами «стабильности», переросла во что-то злокачественное. Разросшийся госаппарат, плодящий инструкции и предписания, обложивший каждое движение, каждый вздох налогом и согласованием, убивает все живое. Любую творческую или предпринимательскую инициативу. С лозунгами «Как бы чего не вышло», «Как подстраховаться, чтоб не стать крайним» или «Выполнить план по штрафам-посадкам и получить звездочку-премию» этот спрут спокойно хоронит производства, проекты на миллиарды рублей и просто выбрасывает не вписывающихся в его затхло-чиновничий стандарт светлые умы в заграницу.

И, выжигая таким образом все, до чего дотягивается чиновничья рука, власть российская (как ни парадоксально!) очень органично сожительствует с тем, что называется «местный менталитет». С желанием местных элит зарабатывать и приворовывать на том, что они давно поделили. Ну, например, в Крыму. Интерес местных - чужаков на полуостров не пускать. Причем руками чиновников. Ведь бюрократ российский, как говаривал Салтыков-Щедрин, убежден, что «Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать», потому местной власти люди свежие со стороны, с которых взять-то нечего, тоже не нужны...

И Москва пока не может сломить этот грустный тренд: в стремлении обеспечить порядок обязательно появляется и типовой Гоголевский Русский Чиновник, словно созданный лишь для одной цели - не пущать.

Что не пущать? - спросите.

Да на всякий случай - все!

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