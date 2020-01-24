Родившая в 60 лет Галина Шубенина: У мужа был инфаркт, теперь дочка заботится о папе

Напомним: у Галины умер единственный сын. Но она не опустила руки, вышла замуж за партнера по танцам Алексея Хрусталева (он на семь лет моложе жены) и родила девочку. Мы позвонили Галине, чтобы узнать последние новости.

Первая награда

Дочку супруги назвали в честь бабушки - Клеопатра. Фото: Личный архив

- После рождения Клерочки люди говорили, что это будет какой-то неполноценный ребенок, рисовали всякие ужасы. А Клерочка растет умненькой, абсолютно здоровой, - с гордостью говорит Шубенина. - Ей хочется учиться, узнавать новое. Оно и понятно: гены! И у меня в роду, и у ее папы все с высшим образованием, есть и профессора. Она всем понемногу занимается. Кручусь - из одного кружа в другой: бассейн, английский.

Еще Клера обожает танцы. Записала ее в ДК ЗИЛ, там, где мы познакомились с мужем, ее папой. Многие ходят на современные танцы, а мы выбрали народные, в них есть стержень. В начале января мы с Клерочкой ездили в Питер на международный танцевальный конкурс «Алые паруса». Дочка завоевала приз жюри - это ее первая награда. Я так рада! С Клеопатрой занимается балетмейстер Юрий Анатольевич Егоров, она такая гибкая стала...

Деду Морозу в этом году сама два письма написала. В одном попросила приставку. Оказалось, она стоит около 30 тысяч рублей. Конечно, такую я ей не подарю. Сказала ей: «Клерочка, вдруг приставок не будет у Деда Мороза, ты напиши, что еще хочешь». И дочка попросила магнитный конструктор.

«Сестра довела до приступа»

...К Галине подходит Клеопатра, жалуется:

- Мама, папка не хочет со мной поиграть!

- Папа у нас болеет, а она требует внимания, - объясняет женщина.

Алексей моложе жены на семь лет. Фото: Личный архив

- А что у вас с мужем случилось?

- У него инфаркт был. Сестра родная довела - все из-за наследства! Она ему позвонила, Леша так разволновался, начал кипятиться. Даже его начальник это увидел, подошел, говорит: «Леша, тебе плохо, прекрати разговор!» Муж послушался, положил трубку, а сам схватился за сердце, задыхался. И у него случился инфаркт. 1 ноября его на скорой отвезли сразу в реанимацию. Спасли.

Сестра не захотела делиться наследством. Она мне знаете что сказала? «Что ты на чужое имущество заришься? Иди и работай!» Мне, во-первых, 65 лет. У меня маленький ребенок, я им занимаюсь, везде ее вожу. А сестре, видно, завидно, что у нас Клеопатра не глупая родилась. Думаю, она никак не может с этим смириться, потому что она своих детей не выучила, они нигде толком не работают.

Кстати, спасибо вашей газете. Когда вы написали, что у нас материальные трудности, на меня вышли из собеса. И стали платить нам по 4000 рублей в месяц как малоимущим. И еще у Леши на работе газету прочитали, тоже отнеслись с сочувствием. Прибавили ему зарплату тысячи на три. Нас окружают в основном хорошие люди...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/709221" frameborder="0"></iframe> Родила в 60 лет.Москвичка родила в 60 лет. Но только сейчас, спустя 4 года, женщина поняла, что зачать и родить в таком возрасте - это только полдела. Куда сложнее - прокормить ребёнка на пенсию...

Напоминает о таблетках

- Клеопатра понимает, что папа болеет?

- Конечно! Еще следит за ним, чтобы он таблетки пил. Утром и вечером напоминает. Спрашивает, какое давление у тебя, ты померил? Она, может быть, даже взрослее сверстников по некоторым вопросам.

Дети возрастных родителей - это вообще интересная тема. Сейчас начали изучать поздних детей - как они приспособлены к жизни, как развиваются.

- Действительно, сейчас женщины в возрасте все чаще рожают...

- Наверное, с меня берут пример. Знаете, сколько женщин в соцсетях спрашивали моего совета? Тысячи! Я всем говорю: вы смотрите не на меня, а на свое здоровье, на окружение, потому что я на себя взвалила все. У меня здоровье крепкое. Буду жить долго. Мне нужно дочку поднять, дать ей хорошее образование.

Кстати, я ей тут сказала: мы у тебя уже старые родители. Она удивилась: «Разве вы старые? Вы молодые!» То есть она не ощущает это, не видит разницы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Помогло ЭКО?

Сама Галина Шубенина умалчивает, как ей удалось забеременеть и родить в 60 лет.

- Пусть это останется при мне. Это закрытая тема, - сказала женщина «КП».

- Это было ЭКО?

- Я такого никогда не говорила.

- Или гормональное стимулирование, чтобы вырабатывались яйцеклетки?

- Мы с мужем готовились к этому, проверяли здоровье и так далее, но о деталях я говорить не хочу.

Елена Уварова, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, уверяет, что забеременеть в 60 лет без вспомогательной медицины просто невозможно:

- В 60 лет своих яйцеклеток, как правило, уже нет, применяется донорская (от здоровых женщин 20 - 30 лет), это снижает риск мутаций у ребенка, - сказала «КП» Уварова. - Иногда делают стимуляцию выработки яйцеклеток, которые способны к оплодотворению в определенные периоды, но, скорее всего, в данном случае была процедура ЭКО. Чтобы возрастная женщина выносила беременность, применяется также активная гормональная поддержка. При помощи медицины женщины могут рожать и в очень зрелом возрасте. Но мы, врачи, считаем, что для процедуры ЭКО пора вводить возрастные ограничения. Женщины после 60 лет не всегда думают, как будут растить ребенка и какое будущее его ждет.

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