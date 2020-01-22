Чертова дюжина уволенных: Зачем Путин решил радикально омолодить правительство

Тринадцать хорошо знакомых фамилий не оказались в новом списке кабинета министров. Причем это фамилии тех, про кого вроде бы никто плохо и не говорил.

Вот вице-премьер Дмитрий Козак. Были к нему когда претензии у президента? Не было. Во всяком случае, публично ни разу не звучали.

Или вице-премьер Виталий Мутко. Экс-министра спорта, когда его два года назад на Западе гнобили изо всех сил под соусом допингового скандала, не только не был уволен, но и пошел на повышение в вице-премьеры. И в Тулуне Путин спрашивал — вам, может, Мутко сюда назначить, и все радовались такой перспективе. И тоже не критиковал его Путин.

Главу минэкономразвития Максима Орешкина вообще в преемники когда-то прочили. Пусть в шутку и давно, но на хорошем счету был человек, перспективным считался.

Ольга Голодец, Максим Акимов, Вероника Скворцова, Максим Топилин, Владислав Мединский — справлялись они со своими обязанностями или нет?

Наверняка, многие из них окажутся на новой и, может быть, не менее важной работе. Но дело не в этом.

В ответе на вопрос «Почему эти люди покинули правительство?» кроется понимание — куда пойдет наша страна в ближайшие годы.

Почему этих зарекомендовавших себя и опытных исполнителей президент заменил на других, про большинство из которых мы пока и не знаем ничего?

Новое правительство очень молодое. Мы недавно удивлялись правительству Финляндии, сформированному чуть ли не наполовину из 30 летних дам. В нынешнем российском кабмине пятеро — не старше 40 лет. Остальным либо слегка за сорок, либо немного за 50. Лишь четверо — старше шестидесяти, но это такие мэтры (Шойгу, Лавров, Борисов, Трутнев), что любому молодому фору дадут.

Политическая перспектива была одним из факторов. Будущее, как ни крути, принадлежит тем, кто родился позже.

Но другим фактором стал незамыленный взгляд и отсутствие страха перед попыткой. Там, где давно сидящий на своем посту управленец, шесть раз подумает, стоит ли дергаться, новый человек ввяжется в бой без колебаний.

Тринадцать человек не попали в новое правительство не потому что они некомпетентны. Просто новым рубежам нужны новые кадры, которые не будут прикидывать «возможно это или невозможно».

Наша страна в ближайшее время пойдет на тот самый прорыв, про который регулярно говорит Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый состав правительства России 2020: официальный список кандидатов, утвержденный Владимиром Путиным

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства – президент Владимир Путин подписал указа «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Напомним, после Послания Федеральному Собранию глава государства объявил о роспуске правительства (подробности)

«В вашем успехе заинтересована вся страна»: Владимир Путин встретился с новым правительством России

Президент назначил новый кабинет министров (подробности)

Минус министерство и вице-премьер: что изменилось в структуре правительства

Число федеральных ведомств в стране сократится (подробности)

КСТАТИ

Западные СМИ о новом кабмине России: Путину важнее проблемы россиян, чем смена курса внешней политики

Встреча обновленного правительства с президентом Владимиром Путиным откладывалась несколько раз. Все это время российские и западные журналисты и аналитики не переставали гадать, кому достанутся министерские портфели. Кто усидит в своем кресле, а кто - нет. После внезапной отставки кабмина и премьер-министра Дмитрия Медведева можно было ожидать любого развития событий (подробности)