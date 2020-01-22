Еще Есенин и Бунин писали о прадеде нового министра культуры РФ

И хотя в министерстве культуры она успешно руководила департаментом кинематографии, а прежде работала на телевидении, к театру, как оказалось, Ольга Любимова имеет родственное отношение. Можно с уверенностью сказать, что Ольга Борисовна из потомственной семьи театралов.

Мало того, что ее отец – Борис Любимов - театроведа, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина. Так еще и ее прадед (по линии матери) – великий Василий Качалов. Народный артист СССР и один из строителей МХАТа, в котором служил практически с самого его основания.

В некоторых ролях он заменял поначалу Константина Сергеевича Станиславского. И довольно быстро Станиславскому пришлось признать, что Качалов обошел его как актёр.

Кстати, Качалов – это сценический псевдоним. Настоящая фамилия артиста – Шверубович. Он родился 30 января 1875 года в Вильне (ныне Вильнюс), в семье православного священника белоруса по национальности Иоанна Шверубовича. Учился, между прочим, в одной гимназии с Феликсом Дзержинским.

После гимназии поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Там стал осваивать сцену в драматическом студенческом кружке. Случайно прочитав в петербургской газете некролог Николая Качалова (был такой почетный инженер-электрик, губернатор Архангельской губернии), решил взять его фамилию вместо «неблагозвучной» фамилии Шверубович.

Василий Качалов считался идеальным исполнителем роли Тузенбаха в «Трех сестрах» и вечного студента Пети Трофимова в «Вишневом саде», а также Барона в пьесе Горького «На дне». Он был образцовым Чацким, обладал неотразимым обаянием, чарующим голосом и тонким юмором. Он воплощал на сцене психологически сложные персонажи из романов Достоевского. Был одним из первых, кто освоил редкое амплуа «героя-неврастеника», хотя внешне вполне соответствовал другому более лестному амплуа героя-любовника. По воспоминаниям сына Качалова, Василий Иванович имел немалый рост (1 м 85 см), был худ, бледен, близорук, узкоплеч.

Качалов исхитрился стать легендой еще при жизни. Сергей Есенин написал стихотворение «Собаке Качалова», начинающееся со знаменитых строк: «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Иван Бунин изобразил Качалова в рассказе «Чистый понедельник». Поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф написал о Качалове в романе «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги».

Василий Иванович умер в 73 года от рака легкого и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Театральная родословная нового министра культуры Ольги Любимовой ограничивается не только именем знаменитого прадеда. Ее мама Мария Шверубович была актрисой театра «Современник». А дядя Алексей Бартошевич – известный российский театровед, историк театра, специалист по творчеству Уильяма Шекспира.

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Что пишут в соцсетях о новом министре культуры Ольге Любимовой

Назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры изрядно взволновало киношную общественность. Теперь уже бывшую главу Департамента кинематографии Минкульта в этой сфере, разумеется, хорошо знают (подробности)