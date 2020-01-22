«Собаке ее прадеда Есенин писал стихи»: Что пишут в соцсетях о новом министре культуры Ольге Любимовой

Назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры изрядно взволновало киношную общественность. Теперь уже бывшую главу Департамента кинематографии Минкульта в этой сфере, разумеется, хорошо знают.

«Офигеть!» - буквально так выразилась на своей странице в соцсети сотрудница одной крупной кинокомпании. Это в положительном смысле, если что. Более развернуто мнение отрасли об этом назначении донес кинокритик, главред журнала «Искусство кино» Антон Долин, не далее как в ноябре взявший у Любимовой большое интервью.

«Я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишенная фанатизма и, с другой стороны, цинизма современная женщина, которая любит культуру – ну, как минимум, кино», - написал Долин.

«Я довольно много общаюсь с молодыми кинематографистами. И вижу, как они относятся к Ольге. Доверие молодых – важный момент, и его не так просто завоевать», - комментирует сценаристка. «Молодая, неравнодушная и очень конструктивная. Наша любимая Ольга Любимова!» - ликует другая девушка из сферы кино в комментариях.

Отдельные горячие головы спешат обвинить Любимову в религиозном угаре: она де православные фильмы снимала да продюсировала, и вообще в православной гимназии училась, сейчас как прижучит свободных художников.... Другие напоминают: «человека, который так горячо и искренне поддержал фильм «Верность», не стоит упрекать в православном фанатизме» (речь о картине Нигины Сайфуллаевой, получившей при поддержке Любимовой прокатное удостоверение, несмотря на ряд весьма откровенных сцен).

И, похоже, появляются первые мемы и шутки об Ольге Любимовой. В роду министра - сплошь культурная элита страны: переводчики, актеры, театроведы (см. об этом подробнее). А прадед, например, актер Василий Качалов - тот самый, собаке которого Есенин посвятил знаменитое: «Дай, Джим, на счастье лапу мне…». «Не знаем пока, какой она министр, но собаке ее прадеда Есенин писал стихи», - многозначительно напоминают люди.

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