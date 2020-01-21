Биография нового министра культуры Ольги Любимовой: диплом театроведа, рассекретила окупаемость российских фильмов, работала на Первом

Как известно, весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Именно поэтому новому министру культуры Ольге Любимовой будет чуть проще понимать происходящее на территории современной российской действительности. Ведь она изучала театроведение и драматургию еще в ГИТИСе.

Так кто такая Ольга Любимова, и как она оказалась на этом посту?

Телеведущая, православный публицист, руководитель шоу «Время покажет»

Новый министр культуры РФ Ольга Любимова — потомственный чиновник от культуры, дочь театроведа и ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова.

Родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Три года училась в православной гимназии, после чего «разочаровалась в религии» (дословно: «к седьмому классу православная гимназия для меня стала лагерем Аль-Каиды»), однако после школы стала заниматься православной журналистикой на уровне публицистики — эту идею подсказал Ольге друг, с которым они и пришли устраиваться в Информационное агентство Русской Православной Церкви. Впоследствии Любимова создала более 80 документальных фильмов о православии в качестве сценариста, шеф-редактора или продюсера (трансляции cхождения Благодатного огня, фильмы о Святейшем Патриархе Алексии и др.).

Окончила журфак МГУ и факультет театральной журналистики ГИТИС (РАТИ).

С 2001 года работала на телевидении — сначала в качестве корреспондента программы «Ортодокс» на ТВЦ, потом корреспондентом программ «Итоги недели с Глебом Пьяных», «Главная тема», «Цена вопроса», «Дольче Вита» на Третьем канале. Там же — шеф-редактором православного ток-шоу «Русский взгляд» с Иваном Демидовым. А еще вела ток-шоу «Горожанка» на «Столице».

В 2010 году перешла на телеканал «Культура», где руководила итоговой информационно-аналитической программой «Контекст», ведущий которой писатель Юрий Поляков (а затем и достоевист Игорь Волгин) обсуждал новости уходящей недели.

В 2015 году Ольга Любимова стала советником Департамента кинематографии Минкультуры России, занималась проблемами документального кино.

А в 2016 года ушла на Первый канал, где стала заместителем Андрея Писарева, которого называет «папой в професии», — главы Дирекции социальных и публицистических программ, руководила выпуском полемических ток-шоу «Время покажет» и «Мужское/Женское».

В 2018 году Ольга Любимова вернулась в Минкульт России в должности и.о. Департамента кинематографии. Тогдашний министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что Любимова — «плоть от плоти из отрасли».

Раскрыла прибыльность и провалы российских фильмов

То, что во всем мире считается нормой, в России часто вызывает ужас. Финансы — в первую очередь. Голливудские продюсеры не скрывают затрат на кино, в определенной степени это даже козырь: мол, смотрите, как мы потратились. Старались для вас, скорее в кино! У нас же попробуйте задать вопрос создателям о гонорарах, бюджете картины, инвесторах или его окупаемости: увидите скорбную мину, указательный палец у губ и отрицательное мотание головы. Это страшная тайна. Почему? Нарушение этики? Вовсе нет. Потому что зачастую это гигантский кусок теневой экономики, который принято «пилить».

Однако с появлением Любимовой в Департаменте кинематографии возникли заметные проблески прозрачности. 21 октября 2019 года Минкульт РФ и Фонд кино вдруг опубликовали список.

финансируемых последние четыре года государством картин. Никогда такого не было! Там был указан и объем субсидий, и возвратная часть — то, что киноделы должны потом вернуть в казну. Данные произвели фурор. Теперь стало понятно, на что государство тратит бюджеты (5 миллиардов рублей на кино ежегодно) и, главное, кто тянет российское кино ко дну. Или, наоборот, со дна.

Так появился термин «черный список» Мединского, в который вошли неокупившиеся в прокате кинокартины («Семь пар нечистых», мультик «Баба Яга. Начало», «Рубеж», «Невидимки» и др.) и списки недобросовестных продюсерских компаний, задолжавших денег стране. Важнейшее для общества раскрытие этих данных — народ всегда хочет знать, куда уходят налоги —приписывают как раз Ольге Любимовой.

Убирала порнографию, оставляла эротику

Несмотря на огромный список докфильмов о православии и работу над религиозными телепрограммами, в кинодепартаменте Минкультуры России у Ольги Любимовой нет репутации охранителя или «глубокоскрепного» ревнителя. Наоборот, к отбору картин для проката в России она подходила аккуратно и особенно спорные моменты преподносила шефу, Владимиру Мединскому, весьма деликатно, делая акцент на художественных достоинствах кино.

Так было с картиной «Верность» Нигины Сайфуллаевой — первой, как уверяли некоторые кинокритики, эротической драмой в истории российского кино. В фильме, получившем диплом от жюри «Кинотавра» исследовалась женская сексуальность и было немало эротических сцен (сейчас картину можно посмотреть на онлайн-сервисе PREMIER). Любимова лично отсмотрела фильм с продюсером Сергеем Корнихиным, не нашла в нем ничего предосудительного или пошлого и понесла рекомендацию Владимиру Мединскому. Работу выпустили в прокат, она собрала более 1,6 миллионов долларов (около 100 миллионов рублей), при этом не имея негативного отклика даже от жестких поборников морали.

Совсем другая история была с эпопеей «Дау» — долгострой Ильи Хржановского о нобелевском лауреате, физике Льве Ландау, снимали с 2008 года, в итоге из 700 часов отснятого материала смонтировали 13 фильмов и сериалов разного хронометража — ведомство Любимовой не выдало прокатное удостоверение четырем частям проекта. Потому они включали, как посчитала чиновница, откровенно порнографические сцены.

В 2018 году прогремела другая история, тоже связанная с ведомством Ольги Любимовой. Отозвали прокатное удостоверение у британско-французского политического памфлета Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Премьера, намеченная на начало года, не состоялась. Юристы и Общественный совет при Минкультуры сочли ленту, в которой Иосифа Сталина детально расчленяют, а Лаврентий Берия приказывает медсестре сделать всем членам Политбюро минеты, оскорбительной.

Даже фильм со свастикой разрешила

Как понятно из интервью Ольги Любимовой, новый министр культуры в курсе киноповестки, финансовых проблем Ленфильма, хорошо знает о кризисе детского кино, работе прокатчиков, рынке и механизмах взыскания штрафов с горе-продюсеров. Она участвовала в питчингах игрового кино («защита диплома» от кинопродюсеров в надежде получить деньги Минкульта на новый фильм) и не питает иллюзий по поводу состояния российского кинематографа и обоснованности иронии в отношении него.

Кроме того, Любимова, что ценно для чиновника, внимательно обращает внимание на то, что может вызвать неприятный резонанс в обществе. И делает это здраво. Так было с эротической картиной «Верность», а еще с исторической документалкой «Похищенные сокровища Европы» (2018 год) производства Италии, Германии и Франции. Выдачу прокатного удостоверения картине «подморозили», поскольку в ленте активно фигуировала свастика — сюжет связан с тем, как нацисты пытались сделать из родного Гитлеру Линца новый Лувр и свозили туда, а еще в резиденцию Геринга, сворованные из галерей шедевры Боттичелли, Матисса, Моне, Шагала, Ренуара и других (пять миллионов экземпляров). Посоветовавшись с юристами и проведя экспертизу, ведомство Любимовой картину к прокату допустило — нарушений закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», запрещающего пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, в ней не нашли.

- У россиян тяжелая жизнь, они хотят ходить на «Бабушку легкого поведения», - сетовала Ольга Любимова. - Но сейчас видно, что люди исстрадались по умному продукту. Когда-нибудь он вернется на телевидение. Я надеюсь, что эта свежая кровь вздернет и федеральные каналы. Больше нельзя будет показывать это телемыло. Это обязано измениться.

В 2018 году Ольга Любимова задекларировала доход в 2,4 млн руб. В документе так же указано, что у нее двое несовершеннолетних детей.