«Начинала простым корреспондентом»: ведущий радио «КП» рассказал о знакомстве с Ольгой Любимовой

После оглашения нового состава правительства страна постепенно знакомится с новоиспеченными министрами. Одна из новеньких - министр культуры Ольга Любимова, которая до этого занимала пост руководителя департамента кинематографии Минкульта. С ней оказался близко знаком ведущий радио «КП», кинокритик Давид Шнейдеров.

- Это человек, который прошел телевизионный путь снизу доверху, за что я ее глубоко уважаю, - рассказал Шнейдеров в утреннем эфире радио «КП». - Начинала простым корреспондентом, дошла до шеф-редактора, руководителя программы. И знает все абсолютно на своей шкуре. Мы с Ольгой были начали хорошо общаться и подружились, когда она руководила замечательной программой «Контекст» - была такая информационно-аналитическая передача на телеканале «Культура». Туда приглашались различные эксперты, и надо сказать, что Ольга звала независимых экспертов, которые выражали различные точки зрения, зачастую диаметрально противоположные. Я помню очень жесткое обсуждение фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2», где мне противостояла Елена Ямпольская. Это было жёсткое бескомпромиссное обсуждение, и Ольга Любимова очень поощряла, когда были споры и когда люди отстаивали своё мнение.

- А чуть позже, в департаменте кино как охарактеризуете ее работу? - спросил ведущий Валентин Алфимов.

- Положительно. Например, только благодаря стараниям Любимовой на экраны вышел фильм «Верность», который очень многие обвиняли в порнографии. Но ее стараниями картина получила прокатное удостоверение и огромное количество призов на различных кинофестивалях. При ней департамент кинематографии стал гораздо более открытым - начали публиковать, кому и сколько дали денег, наконец поднялся вопрос о возврате средств, которые минкульт выдавал на производство фильмов. Наконец назвали имена продюсеров, которые абсолютно бездарно растратили эти деньги, и министерство стало пытаться вернуть их в бюджет.

- Вы уже общались с Ольгой Борисовной после назначения? С чего она собирается начать работу в новой должности?

- Общались, мы с ней полночи переписывались. Я сказал, что собираюсь рассказать о ней на радио «КП», она прислала смеющиеся смайлики. Думаю, она собирается сначала разобраться в ситуации, которая сложилась. Потому что Ольга занималась кино, а министерство культуры это не только кинематография и театр. Это библиотеки, музеи, исторические памятники - думаю, это в определённой степени авгиевы конюшни, с которыми ей придётся разбираться долго и тщательно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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